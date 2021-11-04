刷牙都未夠 飲食都要配合防蛀牙

明明早晚也有刷牙，但牙齒還是被蛀了！原因是牙齒表面往往有一層細菌，每次進食就為它們提供了養分，並分泌酸性物質侵害牙齒組織，而唾液則可以阻截破壞，但就需要一些才能發揮作用，故此若進食得頻密都會令蛀牙容易出現。

事實上，蛀牙的形成有三個常見因素，第一個是糖分，糖分愈多就產生愈多酸，所以在進食後20分鐘內除酸是防止蛀牙的重要一步。第二是口腔細菌群，這與遺傳及基因有關，後天無法改變。第三就是時間，如果愛吃糖又蛀牙高危族，只要每次進食後及時清潔牙齒，酸性便無法造成破壞。

另外，少飲水不止會口乾，也會令唾液減少，更難沖走牙上的細菌及除酸，所以口乾時牙菌膜會更易積聚。而頭頸癌症用到的放射治療、糖尿病、胃酸倒流及部分藥物，都會令口腔衞生變差。

為了牙齒健康，大家除了早晚刷乾淨牙齒之外，亦要減少頻密進食的情況，而進食一些帶甜及黏牙的食物後，最好是刷牙、用牙線或至少飲些開水，以清除或沖走牙齒上的食物殘渣，都有助預防蛀牙發生。當然，若蛀牙就要找牙醫處理一下，以免問題不斷擴散而最終甩牙。