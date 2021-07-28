前列腺｜年紀大機器壞？及早正視問題勿諱疾忌醫

前列腺是男性性器官的一部分，隨年紀漸長，便有可能因為良性前列腺增生引致泌尿問題，甚至患上前列腺癌。可是一些虛弱、腎虧、性無能等負面標籤或者男士諱疾忌醫。嗇色園就趁成立100周年，與香港前列腺基金合作，推出「長者前列腺健康推廣計劃」，透過健康講座及免費快速測試服務，幫助男士認識相關疾病、關注前列腺健康，以及及早治療的重要性。

良性前列腺增生致尿頻

大多數長者都要面對良性前列腺增生之苦，由於前列腺位於膀胱之下並包圍尿道，患者或有尿急、尿頻、夜尿等問題，除了影響自己睡眠質素，不斷起床去廁所也會吵醒枕邊人，如錯失治療黃金期，更可能出現急性尿瀦留等併發症，需要入急症室治理。香港前列腺基金主席、泌尿外科專科醫生黃國田指及早治療、病向淺中醫，對病人、家庭，甚至社會治療負擔都有好處。

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前列腺癌徵狀不明顯

前列腺癌現成為本港男性常見癌症等三位，不容忽視。前列腺癌早期的徵狀不明顯，且與良性前列腺增生表徵相似，令部分患者以為只是年紀大而延誤診治。黃國田亦提醒，保持健康飲食和運動習慣，減少接觸致癌物質都有助預防癌症，而多攝取綠茶、維他命C及茄紅素等，對前列腺也有正面幫助。嗇色園黃大仙祠李耀輝監院就建議老友記定期做前列腺特異抗原(PSA)測試，若患前列腺癌也可及早得知。

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700長者受惠

為提升男士們對前列腺健康的認知及關注，「長者前列腺健康推廣計劃」將於今年8月至12月為嗇色園長者中心會員舉行一系列健康講座及免費快速PSA測試，若有需要進一步檢查或治療，將由香港前列腺基金的醫護人員給予專業意見並轉介至醫院跟進；計劃預計有700位長者受惠。如非嗇色園長者中心會員，則可參與香港前列腺基金——賽馬會「無懼向‧前」計劃，可致電3793 2686查詢或預約。