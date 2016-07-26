Am730
Am730
Am730
Am730
Health
創傷弧菌感染丨處理海鮮誤被刺 隨時食肉菌感染 壞死要截肢
58 分前
#Hashtags
創傷弧菌感染侵入性乙型鏈球菌海鮮食肉菌革蘭氏陰性細菌壞死性筋膜炎敗血性休克致命壞死截肢
創傷弧菌感染丨處理海鮮誤被刺 隨時食肉菌感染 壞死要截肢
news-images
其實除了河鮮，處理海鮮也一樣要格外小心。(互聯網圖片)

日前報道本港出現侵入性乙型鏈球菌爆發群組，9月和10月首10日共錄得79人感染，其中7人死亡，部分人曾在街市用手摸過淡水魚。其實除了河鮮，處理海鮮也一樣要格外小心，如果接觸海產時不幸被魚鰭、蝦蟹的尖刺、貝類的甲殼刺傷等，或是將傷口在海水浸泡，便有可能感染創傷弧菌，可引致壞死性筋膜炎，嚴重會令身體組織壞死需要截肢，甚至致命。在今年中秋節，台灣就有8旬老婦因處理魚類時，左手不小心被魚鰭刺傷，傷口不到一厘米，卻開始局部紅腫熱痛，且在數小時後極速惡化至壞死性筋膜炎，幸好及時就醫，否則傷口潰爛蔓延，可造成敗血性休克，死亡率高達50%！

相關新聞：侵入性乙型鏈球菌個案急增可致死　專家：勿徒手揀魚　要食全熟

相關新聞：侵入性乙型鏈球菌｜醫生拆解有何病徵　專家建議5招揀魚毋須用手

news-images
顯微鏡下的革蘭氏陰性細菌。(互聯網圖片)

甚麼是創傷弧菌感染？

根據衛生防護中心解釋，創傷弧菌是食肉菌的一種，病原體是自然存在於和暖海水的革蘭氏陰性細菌。若傷口接觸海水和進食被該細菌污染的生或未經煮熟的海鮮，可引致感染。

如進食被創傷弧菌污染的食物，偶爾可能引起發燒、腹瀉、嘔吐及肚痛。如患者有其他疾病，尤其是肝病，創傷弧菌更可能引致血液感染，症狀一般包括發燒、發冷、血壓下降和皮膚出現水疱。

至於由創傷弧菌引起的傷口感染，可導致壞死性筋膜炎(俗稱「食肉菌感染」)。壞死性筋膜炎是一種軟組織及筋膜的嚴重細菌感染。這種感染能破壞身體組織，嚴重的可致命。在香港，患上由創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎的病死率，大約是30%。

壞死性筋膜炎的患者會感到四肢或軀幹疼痛或腫痛。受感染的皮膚先出現發熱及紅腫，而且快速擴散。此外，患處可能會有潰瘍、水疱或黑點。疼痛的程度亦比可見的皮膚變化嚴重，患者亦會伴隨發燒、發冷、疲倦和嘔吐。發病潛伏期一般僅24至72小時，故一旦延醫，病情能夠短時間內急轉直下。

news-images
由創傷弧菌引起的傷口感染，可導致壞死性筋膜炎(俗稱「食肉菌感染」)。(互聯網圖片)

創傷弧菌污染的高危群組和治療方法

任何人士都可能感染創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎。經常處理或直接接觸生的海鮮的人士，如海產檔販、廚師等，患上創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎的風險會較高。而患有肝病、癌症、糖尿病、地中海貧血、免疫系統疾病，或接受免疫抑制治療的人士，更有較高風險在感染後出現嚴重併發症。此外，服用降低胃酸水平藥物或最近接受胃部手術的人士亦有較高風險。

由於此症發病快，只要立即接受適當的抗生素治療，便可殺死細菌。而為了阻止感染擴散，嚴重情況的壞死性筋膜炎患者或須接受外科手術，清除壞死組織甚至截肢，還要接受深切治療。

創傷弧菌感染丨處理海鮮誤被刺 隨時食肉菌感染 壞死要截肢

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/創傷弧菌感染丨處理海鮮誤被刺-隨時食肉菌感染-壞死要截肢-289652
#Hashtags
創傷弧菌感染侵入性乙型鏈球菌海鮮食肉菌革蘭氏陰性細菌壞死性筋膜炎敗血性休克致命壞死截肢
Am730

【炎陣以待】遵從用藥指示 毋懼炎症性腸病（IBD）復發

失眠｜愈要瞓愈瞓唔著 從睡眠衛生著手

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【炎陣以待】遵從用藥指示 毋懼炎症性腸病（IBD）復發
Am730
Am730
失眠｜愈要瞓愈瞓唔著 從睡眠衛生著手
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多