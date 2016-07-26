創傷弧菌感染丨處理海鮮誤被刺 隨時食肉菌感染 壞死要截肢

日前報道本港出現侵入性乙型鏈球菌爆發群組，9月和10月首10日共錄得79人感染，其中7人死亡，部分人曾在街市用手摸過淡水魚。其實除了河鮮，處理海鮮也一樣要格外小心，如果接觸海產時不幸被魚鰭、蝦蟹的尖刺、貝類的甲殼刺傷等，或是將傷口在海水浸泡，便有可能感染創傷弧菌，可引致壞死性筋膜炎，嚴重會令身體組織壞死需要截肢，甚至致命。在今年中秋節，台灣就有8旬老婦因處理魚類時，左手不小心被魚鰭刺傷，傷口不到一厘米，卻開始局部紅腫熱痛，且在數小時後極速惡化至壞死性筋膜炎，幸好及時就醫，否則傷口潰爛蔓延，可造成敗血性休克，死亡率高達50%！

甚麼是創傷弧菌感染？

根據衛生防護中心解釋，創傷弧菌是食肉菌的一種，病原體是自然存在於和暖海水的革蘭氏陰性細菌。若傷口接觸海水和進食被該細菌污染的生或未經煮熟的海鮮，可引致感染。

如進食被創傷弧菌污染的食物，偶爾可能引起發燒、腹瀉、嘔吐及肚痛。如患者有其他疾病，尤其是肝病，創傷弧菌更可能引致血液感染，症狀一般包括發燒、發冷、血壓下降和皮膚出現水疱。

至於由創傷弧菌引起的傷口感染，可導致壞死性筋膜炎(俗稱「食肉菌感染」)。壞死性筋膜炎是一種軟組織及筋膜的嚴重細菌感染。這種感染能破壞身體組織，嚴重的可致命。在香港，患上由創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎的病死率，大約是30%。

壞死性筋膜炎的患者會感到四肢或軀幹疼痛或腫痛。受感染的皮膚先出現發熱及紅腫，而且快速擴散。此外，患處可能會有潰瘍、水疱或黑點。疼痛的程度亦比可見的皮膚變化嚴重，患者亦會伴隨發燒、發冷、疲倦和嘔吐。發病潛伏期一般僅24至72小時，故一旦延醫，病情能夠短時間內急轉直下。

創傷弧菌污染的高危群組和治療方法

任何人士都可能感染創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎。經常處理或直接接觸生的海鮮的人士，如海產檔販、廚師等，患上創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎的風險會較高。而患有肝病、癌症、糖尿病、地中海貧血、免疫系統疾病，或接受免疫抑制治療的人士，更有較高風險在感染後出現嚴重併發症。此外，服用降低胃酸水平藥物或最近接受胃部手術的人士亦有較高風險。

由於此症發病快，只要立即接受適當的抗生素治療，便可殺死細菌。而為了阻止感染擴散，嚴重情況的壞死性筋膜炎患者或須接受外科手術，清除壞死組織甚至截肢，還要接受深切治療。

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