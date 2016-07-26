劇烈運動引猝死 馬拉松引發機會最高 醫生：跑前宜檢測心臟功能

萬眾期待的渣打馬拉松比賽將於10月舉行，跑手們除了積極練跑備戰，更要留意自己身體狀態，如心臟功能。近年有不少猝死個案由劇烈運動引發，原因多與心臟疾病有關。日本就有醫生指出，馬拉松跑步導致運動猝死機率最高。故此，有心臟科專科醫生建議市民參加這些耐力賽前，應先接受心臟檢查，以減低猝死風險。Pangenia為渣馬選手推出優惠檢測服務，避免意外發生。

每年全球約有1,700多萬人因心臟病及中風而死亡，運動猝死通常發生在運動中或運動後內的一段短時間，屬突發性死亡。有醫生指35歲以下出現運動猝死多是與患有隱性心臟疾病有關。一些心臟疾病更會在無病徵下引發心臟猝死，包括先天性長QT綜合症、布魯格達氏症候群、肥厚性心肌症等。馬拉松長跑是一項耐力賽，無論在賽前長時間訓練、比賽期間對心肺功能及體能要求，均對心臟造成負荷。不想帶著憂慮跑步，香港公立醫院心臟醫生協會建議，參加馬拉松比賽前，應先接受心臟檢查，查清心臟健康，減低猝死風險，如查有病徵，亦可及早求醫診治。



「遺傳性心臟疾病基因篩查」

驗清心臟病相關基因

Pangenia的「遺傳性心臟疾病基因篩查」只需血液樣本、口腔拭子或唾液樣本就可以一次性檢測81種遺傳性心臟疾病以及255個相關基因，報告最快4星期就有。因應10月份舉行的渣打馬拉松活動，凡持有參加2021年渣打馬拉松證明文件，即可以優惠價享用Pangenia的心臟檢測服務，及早檢測，就可跑得更安心。

Pangenia

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