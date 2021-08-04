加熱煙及電子煙｜3大危害應該要禁

今日10個中小學校長會及學校議會促政府盡快全面禁止電子煙、加熱煙等新興煙，學生們或以為只是「興乜禁乜」，事實上電子煙和加熱煙未必有傳統煙的焦油和尼古丁，但是它對身體健康的影響一樣大！

電子煙含致癌物

以往香煙的致癌物會較重視燃燒煙草後產生的焦油，但煙草其實還含有N-Nitrosonornicotine、N-Nitrosonornicotine的代謝物Nicotine-derived nitrosamine ketone，以及4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol，這些均是致癌物質，而且只須加熱煙草就會釋放，因此吸食電子煙、加熱煙同樣會引致肺癌等癌症。

煙彈或有毒

世衛表示電子熱多含尼古丁、丙二醇、重金屬和其他有毒化學物質，不但易上癮，吸食者亦可能有致命危險。尼古丁是帶來吸煙快感、上癮的來源，但即使吸食聲稱不含尼古丁的「煙彈」，同樣有其他有毒物質，澳洲悉尼科技大學就曾在市售的煙彈中分辨出1,064種化學物質，其中164種有毒。至於形成不同味道的調味劑，部分味道已知有害，例如爆谷味或含有丁二酮，長期加熱吸入或致閉塞性細支氣管炎。

美國曾進行一個3年的大型研究，追蹤了3.2萬名成年人，發現有吸食電子煙的人，患哮喘、支氣管炎及肺氣腫等肺部疾病的風險，會比沒吸食電子煙的人高出三成。

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或引致其他疾病

電子熱和加熱煙的煙霧，包含PM2.5粒子，即使這些物質本身對人體無害，但變成PM2.5粒子之後，若被吸入就可更深入肺部，多項研究顯示，因呼吸系統和心血管疾病入院，以及過早死亡的人數，與懸浮粒子濃度有重要關連。另一方面，有動物實驗發現，吸食電子煙會令腦細胞減少，繼而出現情緒問題。