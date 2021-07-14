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勤清潔家居竟患彈弓指?
27 分前
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手指彈弓指扳機指手指屈肌腱狹窄性腱鞘炎骨科專科腱鞘筋膜拇指中指無名指消炎休息類固醇手術拉筋
勤清潔家居竟患彈弓指?
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▲伸展前臂及手指▲ 1. 右手伸直，手掌向外指尖向上，左手前掌橫置於右手掌，向身體方向施壓直至前臂和手指有拉扯感，維持約15秒。 2. 換手再做。左右手重複做3次。
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熊兆麟指要預防復發，就要減少重複性的用力握動作，還要多拉筋。

手指在屈曲的中途感覺卡住卡住，又或要用外力幫助才可伸直，甚至無法伸直，就是俗稱彈弓指或扳機指的「手指屈肌腱狹窄性腱鞘炎」，較常見於家庭主婦。雖然不屬嚴重疾病，但有礙手指活動，對患者的工作或生活都會構成相當的影響。

骨科專科醫生熊兆麟指出，手部筋腱的腱鞘(筋膜)主要分為手掌和手背兩大部分，手掌的一邊可以很受力，「當我們的手指重複性地用力，手掌遠端位置、即手枕位的腱鞘便很容易發炎，感覺脹痛；若炎症持續，手筋一收一鬆經過窄位時便會受到阻礙，形成彈弓指。」

重複用力動作惹禍
經常做重複性用力握拳的動作，就會容易患上彈弓指，而通常會影響拇指、中指或無名指。熊兆麟表示臨床上多見家庭主婦求診，「尤其近期著重家居清潔，經常洗擦『扭毛巾』、打開緊閉的樽蓋、煮食時要拿菜刀切菜、用鉸剪剪雞、外出買菜又要拿重物，全部都容易影響手筋筋膜發炎。」此外，使用電腦和手機過多都有可能引起此症。

初期消炎為主
一般來說，臨床檢查脹痛位置加上問症，已經足夠診斷此症，熊兆麟指只有擔心同時出現其他問題，才有需要照X光或超聲波，「治療方法則視乎患者處於哪一個階段，如果屬初至中期就會以消炎為主，而消炎亦分兩大類，第一是保守治療，即是多休息、服用消炎藥和做一些消炎的物理治療；若情況沒有改善，又或已發生了炎症好一段時間，就會考慮在筋膜位置直接注射類固醇。這方法相當有效，惟部分患者需要排除一些輕微的感染風險才可安心使用。」由於類固醇只會在筋膜位置局部發揮效用，毋須擔心會出現口服類固醇的系統性後遺症。

鬆解纖維化腱鞘
如果患者已達嚴重階段，又或已經復發過好幾次，出現了結構上的問題如腱鞘收窄、變厚，甚至纖維化，就需要用手術方法處理。熊兆麟解釋，「大部分患者可以在局部麻醉下完成手術。醫生會找出受影響筋膜，小心地將之切開，讓肌腱可以順利滑動。」理論上手術屬根治性質，鬆解完全的話，復發的風險微乎其微。

預防復發
針對首次發作、用消炎方法處理的患者，仍要做好預防工作，避免彈弓指復發。首先要改善生活模式，要留意不要不停做一些重複性的用力動作，隔一段時間要休息；其次是拉筋，多為手掌、手指拉筋紓緩疲勞，都有效預防彈弓指。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/勤清潔家居竟患彈弓指-276099
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