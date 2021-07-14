勤清潔家居竟患彈弓指?

手指在屈曲的中途感覺卡住卡住，又或要用外力幫助才可伸直，甚至無法伸直，就是俗稱彈弓指或扳機指的「手指屈肌腱狹窄性腱鞘炎」，較常見於家庭主婦。雖然不屬嚴重疾病，但有礙手指活動，對患者的工作或生活都會構成相當的影響。

骨科專科醫生熊兆麟指出，手部筋腱的腱鞘(筋膜)主要分為手掌和手背兩大部分，手掌的一邊可以很受力，「當我們的手指重複性地用力，手掌遠端位置、即手枕位的腱鞘便很容易發炎，感覺脹痛；若炎症持續，手筋一收一鬆經過窄位時便會受到阻礙，形成彈弓指。」

重複用力動作惹禍

經常做重複性用力握拳的動作，就會容易患上彈弓指，而通常會影響拇指、中指或無名指。熊兆麟表示臨床上多見家庭主婦求診，「尤其近期著重家居清潔，經常洗擦『扭毛巾』、打開緊閉的樽蓋、煮食時要拿菜刀切菜、用鉸剪剪雞、外出買菜又要拿重物，全部都容易影響手筋筋膜發炎。」此外，使用電腦和手機過多都有可能引起此症。

初期消炎為主

一般來說，臨床檢查脹痛位置加上問症，已經足夠診斷此症，熊兆麟指只有擔心同時出現其他問題，才有需要照X光或超聲波，「治療方法則視乎患者處於哪一個階段，如果屬初至中期就會以消炎為主，而消炎亦分兩大類，第一是保守治療，即是多休息、服用消炎藥和做一些消炎的物理治療；若情況沒有改善，又或已發生了炎症好一段時間，就會考慮在筋膜位置直接注射類固醇。這方法相當有效，惟部分患者需要排除一些輕微的感染風險才可安心使用。」由於類固醇只會在筋膜位置局部發揮效用，毋須擔心會出現口服類固醇的系統性後遺症。

鬆解纖維化腱鞘

如果患者已達嚴重階段，又或已經復發過好幾次，出現了結構上的問題如腱鞘收窄、變厚，甚至纖維化，就需要用手術方法處理。熊兆麟解釋，「大部分患者可以在局部麻醉下完成手術。醫生會找出受影響筋膜，小心地將之切開，讓肌腱可以順利滑動。」理論上手術屬根治性質，鬆解完全的話，復發的風險微乎其微。

預防復發

針對首次發作、用消炎方法處理的患者，仍要做好預防工作，避免彈弓指復發。首先要改善生活模式，要留意不要不停做一些重複性的用力動作，隔一段時間要休息；其次是拉筋，多為手掌、手指拉筋紓緩疲勞，都有效預防彈弓指。