區塊鏈｜TA Cert中藥溯源 手機一掃分真假

中藥材、中成藥等不少香港市民都會使用，可是購買時若沒有專業知識，確難以辨別真偽和產品質素，金錢損失事小，危害健康事大，於是中大李達三葉耀珍中醫藥研究發展中心聯同現代化中醫藥國際協會，開發草藥溯源區塊鏈(草藥鏈)，並與唯家薈及Conizon System Ltd.合作，推出TA Cert (正源標籤)，做好認證工作。

基因排序檢測辨成分

草藥鏈從種植管理、加工管理、生產管理、批發管理、零售管理以及第三方化驗多方面為消費者作出品質保證。中大李達三葉耀珍中醫藥研究發展中心主任邵鵬柱教授指，中心會主力於化驗部分，透過基因排序檢測以斷定真偽，例如分辨蟲草與冬蟲夏草，又或有否冒認藥材等，通過驗證方能使用TA Cert。

區塊鏈防竄改

TA Cert採用區塊鏈技術，可以儲存大量資訊，包括生產商、產品批次、生產地等，而且資訊儲存在多個地方，確保內容不能由第三者隨便竄改，而且任何改動亦會保留在系統之中。TA Cert另一個特點是採用晶片去儲存資訊，有別於傳統雷射商標、條碼或二維碼等，防偽的程度更高。消費者可用手機App透過NFC查閱產品來源資訊，一目了然，消費就更有信心。

對於中成藥的生產商，被偽冒也是風險之一，如取得TA Cert認證，也就能確保正貨和偽冒品易於分辨，大大減低因消費者因誤購膺品而造成的金錢和信譽損失。