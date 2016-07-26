半夜睇波 當心零食陷阱

歐國盃剛完成小組第三輪賽事，16強大戰即將展開。要繼續緊貼比賽的話，只可以「捱夜」，因之後的賽事最早都在午夜12時開波。睇波時不少人都會佐以零食，甚至半場休息時吃個杯麵醫肚，如飲食沒節制，隨時幾日重一磅！

薯片、糖果、朱古力、雞髀雞翼、啤酒汽水，都是睇波熱門零食，但Green Common營養學家Tiffany指出，假如睇一晚波，吃了一包55克薯片(約300卡路里)、兩隻雞全翼(400卡路里)和兩罐啤酒(300卡路里)，已攝取了1,000卡，約為一個成年人每天所需的一半熱量。

食3次肥1磅

Tiffany續指，「一個人每額外攝取3,500卡路里就會增加一磅體重，如果身體未能消耗這多吸收的1,000卡，食3次已差不多重一磅。」Tiffany並非認為一世都不應吃「邪惡」的食物，但要留意進食分量，以及避免長期進食，「選擇較健康的零食時可從幾方面入手，首先建議大家查看營養標籤，盡量選擇少添加劑的，例如薯片，市面上有些成分只得薯仔、油、鹽就沒有其他雜項；軟糖不妨找純素軟糖，沒有人造色素、香料之外，也不含由動物提取的明膠，屬零殘忍之選；朱古力一般脂肪和糖分偏高，可考慮黑朱古力，或者一些包含了奇亞籽、果仁等超級食物的朱古力薄脆，也是不俗選擇。」此外，盡量揀細小包裝會較易控制進食分量；以焗取代油炸的零食，熱量亦可大大減低。

梳打水助減糖分吸收

飲品方面，汽水、包裝飲品如檸檬茶等都是高糖飲料，一罐汽水已有7茶匙沙糖。因此不妨揀選無糖汽水，或以梳打水加檸檬取代高糖飲料；飲果汁的話，也可一半果汁一半梳打水，減糖分吸收。同時要留意酒精攝取量，男士每日兩份(一份酒精等於一罐啤酒)、女士每日一份為上限，Tiffany表示雞尾酒除酒精外還有糖漿、果汁在內，可免則免。



素食熱食避膽固醇

中場休息時，往往想「叮」個熱食，惟市面上這類食物營養參差，部分或有較多味精，Tiffany表示可多選素食類，如炒意粉或米粉，「分量本身剛好可作一餐，半夜食如二人分享都不過分。加上素食無膽固醇，飽和脂肪和熱量比有肉的同類食品相對低一點，屬有營之選。」



維他命C抗自由基

捱夜睇波會影響身體的作息狀態，容易產生更多自由基而損害身體細胞。Tiffany建議，「捱夜過後應清淡飲食，尤其要多吃水果蔬菜，當中豐富的維他命C有助身體對抗自由基的傷害。另一方面，捱夜後喝咖啡提神的話，由於咖啡因會令身體脫水，應多喝水補充水分；同時勿喝過量，或會出現手震、心跳的情況。」