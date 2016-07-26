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半夜睇波 當心零食陷阱
1 小時前
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歐國盃零食薯片朱古力啤酒添加劑零殘忍超級食物梳打水沙糖熱食素食自由基維他命C咖啡因
半夜睇波 當心零食陷阱
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歐國盃剛完成小組第三輪賽事，16強大戰即將展開。要繼續緊貼比賽的話，只可以「捱夜」，因之後的賽事最早都在午夜12時開波。睇波時不少人都會佐以零食，甚至半場休息時吃個杯麵醫肚，如飲食沒節制，隨時幾日重一磅！

薯片、糖果、朱古力、雞髀雞翼、啤酒汽水，都是睇波熱門零食，但Green Common營養學家Tiffany指出，假如睇一晚波，吃了一包55克薯片(約300卡路里)、兩隻雞全翼(400卡路里)和兩罐啤酒(300卡路里)，已攝取了1,000卡，約為一個成年人每天所需的一半熱量。

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Tiffany指睇波當日的午餐和晚餐不妨食得清淡一點，如多吃菜和高纖食物，減少脂肪、肉類、零食，拉上補下免攝取過多熱量。

食3次肥1磅
Tiffany續指，「一個人每額外攝取3,500卡路里就會增加一磅體重，如果身體未能消耗這多吸收的1,000卡，食3次已差不多重一磅。」Tiffany並非認為一世都不應吃「邪惡」的食物，但要留意進食分量，以及避免長期進食，「選擇較健康的零食時可從幾方面入手，首先建議大家查看營養標籤，盡量選擇少添加劑的，例如薯片，市面上有些成分只得薯仔、油、鹽就沒有其他雜項；軟糖不妨找純素軟糖，沒有人造色素、香料之外，也不含由動物提取的明膠，屬零殘忍之選；朱古力一般脂肪和糖分偏高，可考慮黑朱古力，或者一些包含了奇亞籽、果仁等超級食物的朱古力薄脆，也是不俗選擇。」此外，盡量揀細小包裝會較易控制進食分量；以焗取代油炸的零食，熱量亦可大大減低。

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自製檸檬梳打，好味又避免額外吸收糖分。

梳打水助減糖分吸收
飲品方面，汽水、包裝飲品如檸檬茶等都是高糖飲料，一罐汽水已有7茶匙沙糖。因此不妨揀選無糖汽水，或以梳打水加檸檬取代高糖飲料；飲果汁的話，也可一半果汁一半梳打水，減糖分吸收。同時要留意酒精攝取量，男士每日兩份(一份酒精等於一罐啤酒)、女士每日一份為上限，Tiffany表示雞尾酒除酒精外還有糖漿、果汁在內，可免則免。


素食熱食避膽固醇
中場休息時，往往想「叮」個熱食，惟市面上這類食物營養參差，部分或有較多味精，Tiffany表示可多選素食類，如炒意粉或米粉，「分量本身剛好可作一餐，半夜食如二人分享都不過分。加上素食無膽固醇，飽和脂肪和熱量比有肉的同類食品相對低一點，屬有營之選。」


維他命C抗自由基
捱夜睇波會影響身體的作息狀態，容易產生更多自由基而損害身體細胞。Tiffany建議，「捱夜過後應清淡飲食，尤其要多吃水果蔬菜，當中豐富的維他命C有助身體對抗自由基的傷害。另一方面，捱夜後喝咖啡提神的話，由於咖啡因會令身體脫水，應多喝水補充水分；同時勿喝過量，或會出現手震、心跳的情況。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/半夜睇波-當心零食陷阱-273199
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