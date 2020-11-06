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半月板｜3個徵兆代表可能出現撕裂
1 小時前
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半月板半月板撕裂活動範圍受限卡住聲響半月板修補手術半月板切除手術人工半月板重建手術
半月板｜3個徵兆代表可能出現撕裂
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半月板｜3個徵兆代表可能出現撕裂

足球、籃球都是港人喜愛的球類活動，但在「埋身肉搏」的時候，就容易發生運動創傷，其中十字韌帶撕裂的「隊友」總有一個在左近，而伴隨此症的半月板撕裂，也是相當常見，而且手尾隨時更長。

 

半月板的作用？

在膝關節中，半月板位於小腿脛骨頂端，在內外兩側各有一個C字形軟骨，就是半月板，除了提高關節的穩定性外，也用於分擔膝部壓力、吸收震盪，減少軟骨磨蝕。

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半月板是膝關節中兩C字形的軟組織。

如何知道自己有否半月板撕裂？

無論因為運動創傷或者長期累積壓力引起的半月板撕裂，會出現一系列徵狀：

  1. 活動範圍受限：是最典型的徵狀，因為屈伸時觸及損傷位置而有痛楚，以致未能完全伸直或屈曲。
  2. 屈伸時中間或有卡住的感覺：如果有「碎片」在膝關節遊走，會在屈伸的過程中被卡住，要調整一下關節位置，才可以順利屈伸。
  3. 屈伸時發出聲響：關節有類似啪手指的聲響出現。此外，撕裂位置或附近都會出現痛楚和腫脹。

半月板撕裂治療方法？

不幸地，半月板只有外側位置「有血到」，所以若出現撕裂，只有外側的小損傷可以自我修復，期間須作保守治療，即休息、冰敷、使用消炎藥、物理治療等，但更大機率需要手術處理。

  • 半月板修補手術：以微創方式，並因應撕裂的位置作不同方式的修補。
  • 半月板切除手術：如果撕裂嚴重、形態複雜，又或患者經過太長時間始求診，就未必可以修補而要切除，不過要留意，研究指切除半月板的患者日後或較早出現退化性關節炎。
  • 人工半月板重建手術：植入人工半月板，並與原有的半月板縫合，並會引導原有半月板細胞生長成新的半月板。
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患者需要經常敷冰，減輕腫脹問題。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/半月板｜3個徵兆代表可能出現撕裂-279978
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