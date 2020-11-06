半月板｜3個徵兆代表可能出現撕裂

足球、籃球都是港人喜愛的球類活動，但在「埋身肉搏」的時候，就容易發生運動創傷，其中十字韌帶撕裂的「隊友」總有一個在左近，而伴隨此症的半月板撕裂，也是相當常見，而且手尾隨時更長。

半月板的作用？

在膝關節中，半月板位於小腿脛骨頂端，在內外兩側各有一個C字形軟骨，就是半月板，除了提高關節的穩定性外，也用於分擔膝部壓力、吸收震盪，減少軟骨磨蝕。

如何知道自己有否半月板撕裂？

無論因為運動創傷或者長期累積壓力引起的半月板撕裂，會出現一系列徵狀：

活動範圍受限：是最典型的徵狀，因為屈伸時觸及損傷位置而有痛楚，以致未能完全伸直或屈曲。 屈伸時中間或有卡住的感覺：如果有「碎片」在膝關節遊走，會在屈伸的過程中被卡住，要調整一下關節位置，才可以順利屈伸。 屈伸時發出聲響：關節有類似啪手指的聲響出現。此外，撕裂位置或附近都會出現痛楚和腫脹。

半月板撕裂治療方法？

不幸地，半月板只有外側位置「有血到」，所以若出現撕裂，只有外側的小損傷可以自我修復，期間須作保守治療，即休息、冰敷、使用消炎藥、物理治療等，但更大機率需要手術處理。