及早治療心肌梗塞 死亡率減倍

急性心肌梗塞可大可小，延誤一分鐘都可以推高死亡率。有研究顯示，患者愈快獲得施展緊急通波仔手術，死亡率可以由高達16%驟降至6%。有心臟科專科醫生提醒，長者及有三高或長期生活壓力大等人士均是高風險一族，加上心肌梗塞沒有明顯徵兆，建議定時進行身體檢查，如有需要就必須進行通波仔手術，防患於未然。

本港每年約有4,000人死於冠心病，當中以急性心肌梗塞為主。急性心肌梗塞通常是由動脈粥樣硬化和冠狀動脈血栓引起的。過多膽固醇和脂蛋白等脂肪物質隨著時間沉積在冠狀動脈壁上並形成斑塊，這個過程被稱為動脈粥樣硬化。動脈粥樣硬化會導致血管逐漸收窄，阻礙血液、氧氣和營養暢順地運輸至心臟。不幸，當斑塊撕裂後便會形成血栓，進一步阻塞血管，隨時令心肌得不到充足血液，而無法正常運作，甚至開始壞死。

病症年輕化與缺乏運動有關

一般而言，急性心肌梗塞患者的年齡介乎65歲以上人士，但近10至20年有明顯年輕化趨勢。心臟科專科梁永雄醫生認為，主因關乎大眾飲食漸趨西化，以及營養多、運動少和生活壓力大等社會病，引致年輕人提早有高膽固醇、高血脂、高血糖及高血壓等問題，引起冠狀動脈、心臟病和心肌梗塞等情況。「曾經有一名34歲男士，肥胖，突然胸口劇痛，經檢查後，發現有3條血管竟然閉塞的，要進行緊急通波仔手術。」

延誤治療致心肌壞死增死亡風險

急性心肌梗塞可謂隱形殺手，皆因有近40%至50%患者在發病前，沒有任何明顯徵兆。梁醫生指，即使有徵兆的都不會太明顯，典型症狀包括胸痛和胸部不適，有時會延伸至下巴和左臂；非典型症狀，如消化不良和頭暈。有研究顯示，6小時內及時送院施行緊急通波仔手術，死亡率僅6%；8小時的死亡率就達到7%；延遲至12小時，死亡率達到8%；超過12小時，心肌已經壞死，再進行緊急通波仔手術，對壞死的肌肉也是無補於事，死亡率高達16%。因此，梁醫生提醒，有心肌梗塞發作病史的患者須常備硝化甘油舌下錠，用作自救。若胸悶持續超過5分鐘仍未緩解，需再服用第二顆，若服用第二顆仍未緩解，則需趕快就醫急診；途人遇見情況應使用體外除顫器拯救患者。

通波仔屬目前最有效治療

緊急通波仔手術是目前唯一最有效處理急性心肌梗塞的方法，於閉塞血管放置心臟支架，使血管擴張，解決心肌血液供應減少的問題。當中，心臟支架可分類為裸金屬支架和滲藥支架，前者有機會損傷血管，患者需定時服用抗血小板藥物，不適合高出血病人，復發率有約20%至30%：後者有效減慢血管內膜壁增生，適合高出血病人，復發率少於5%。梁醫生建議，術後患者可藉由規律運動促進血液循環，增加肌肉與血管的彈性，控制血壓、血糖與血脂，三高患者則要按時且正確遵照醫囑服用藥物，並且調整飲食習慣，才能降低急性心肌梗塞發生的機率。