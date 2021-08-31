及早處理 脫髮有救

持續逾年的新冠肺炎疫情令社交活動大減，原來不少人在閉關之時趁機「變靚啲」，不單是口罩下的癦痣、色斑等瑕疵悄悄消失，這段「不用見人」的日子更成為男士們治療脫髮好時機。整形外科專科醫生彭志宏坦言，部分人實在太遲才肯求醫，令M字額、地中海已見嚴重，錯過最佳治療期。



俗語說「十個光頭九個富」，彭志宏不諱言，「有男士因為脫髮，陪上司外出見客時常被人誤以為是『老闆』。因早年脫髮造成外觀早衰在職場帶來的尷尬事，令人煩惱。我肯定沒有男士希望是最少頭髮的那一個！」但至今仍有很多男士並不知道脫髮其實有藥醫，不用靠偏方。



多屬家族遺傳

男士脫髮的正確學名為「男性型荷爾蒙脫髮」，大部分屬於家族遺傳，但因個人體質和環境因素不同，有可能是父輩在50歲才脫髮，但其兒子卻未到30歲已開始出現髮線後移或頭頂髮質稀疏的情況。彭志宏解釋，若能在初現脫髮已服藥治療，基本上毋須植髮手術已可保住濃密的頭髮。

有關藥物是透過控制男性荷爾蒙，阻止睾酮轉化成為雙氫睾酮。由於雙氫睾酮會導致毛囊萎縮，阻止雙氫睾酮產生便可使毛囊恢復至正常大小。此藥一般須持續服用6至9個月才會初步見到成效，如停止服藥，脫髮問題會在半年至一年內重現。



約1%副作用風險

研究數據顯示，有0.6%至4%的人會出現勃起功能障礙的藥物副作用，「平均而言，出現這副作用的風險約1%，但服藥後九成人能停止了脫髮情況，六成人的地中海頭頂位置頭髮可重生。不過若已出現前額髮線後移，只有一至三成人髮線可再生。」彭志宏說，其實當明白風險和藥物療效後，病人也毋須過分憂慮。

遲求醫或須植髮

然而，不少男士往往也是呈現M字額，或發現自己頭頂髮質變稀疏「見光環」才求診，服藥即使可止住了繼續脫髮的現象，頭髮卻不能重生，需要透過植髮手術，將頭髮連毛囊由後尾枕位置移植到前額和頭頂脫髮位置。

彭志宏舉例，「曾經有一名年約40歲的求診男士，本身天生明星相，只是脫髮令其顯老廿年，看來像個大叔阿伯，整個人也失去了自信心。接受藥物和植髮治療後，他久違了的濃密黑髮重現，回復光采和自信，看來像個年約30的後生仔。」



重組頭髮

彭志宏坦言，病向淺中醫，植髮治療也一樣。在新冠肺炎疫情期間，上班族在家工作，不用外出見客應酬，造就了病人接受治療後安心在家復康。不過，若脫髮問題拖延太久，卻可能連植髮手術也不適宜。

因為植髮手術基本上是將頭髮「重組」，由濃密處移植到稀疏處，整體頭髮數量其實並沒有增加，反之是「取一條少一條」，因此植髮手術也不能無限次重複。

值得留意的是，雖然新移植的頭髮並不會輕易脫落，但其他位置的頭髮有可能會繼續脫落，所以患者需要更加保養植髮以外的頭髮。