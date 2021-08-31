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及早處理 脫髮有救
1 小時前
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脫髮整形外科專科M字額地中海男性型荷爾蒙脫髮遺傳男性荷爾蒙睾酮雙氫睾酮勃起功能障礙植髮手術
及早處理 脫髮有救

持續逾年的新冠肺炎疫情令社交活動大減，原來不少人在閉關之時趁機「變靚啲」，不單是口罩下的癦痣、色斑等瑕疵悄悄消失，這段「不用見人」的日子更成為男士們治療脫髮好時機。整形外科專科醫生彭志宏坦言，部分人實在太遲才肯求醫，令M字額、地中海已見嚴重，錯過最佳治療期。
 

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俗語說「十個光頭九個富」，彭志宏不諱言，「有男士因為脫髮，陪上司外出見客時常被人誤以為是『老闆』。因早年脫髮造成外觀早衰在職場帶來的尷尬事，令人煩惱。我肯定沒有男士希望是最少頭髮的那一個！」但至今仍有很多男士並不知道脫髮其實有藥醫，不用靠偏方。


多屬家族遺傳
男士脫髮的正確學名為「男性型荷爾蒙脫髮」，大部分屬於家族遺傳，但因個人體質和環境因素不同，有可能是父輩在50歲才脫髮，但其兒子卻未到30歲已開始出現髮線後移或頭頂髮質稀疏的情況。彭志宏解釋，若能在初現脫髮已服藥治療，基本上毋須植髮手術已可保住濃密的頭髮。

有關藥物是透過控制男性荷爾蒙，阻止睾酮轉化成為雙氫睾酮。由於雙氫睾酮會導致毛囊萎縮，阻止雙氫睾酮產生便可使毛囊恢復至正常大小。此藥一般須持續服用6至9個月才會初步見到成效，如停止服藥，脫髮問題會在半年至一年內重現。


約1%副作用風險
研究數據顯示，有0.6%至4%的人會出現勃起功能障礙的藥物副作用，「平均而言，出現這副作用的風險約1%，但服藥後九成人能停止了脫髮情況，六成人的地中海頭頂位置頭髮可重生。不過若已出現前額髮線後移，只有一至三成人髮線可再生。」彭志宏說，其實當明白風險和藥物療效後，病人也毋須過分憂慮。

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植髮基本上是將頭髮重組，由濃密處移植到稀疏處。
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彭志宏指要先分析髮質才會建議治療方案。

遲求醫或須植髮
然而，不少男士往往也是呈現M字額，或發現自己頭頂髮質變稀疏「見光環」才求診，服藥即使可止住了繼續脫髮的現象，頭髮卻不能重生，需要透過植髮手術，將頭髮連毛囊由後尾枕位置移植到前額和頭頂脫髮位置。

彭志宏舉例，「曾經有一名年約40歲的求診男士，本身天生明星相，只是脫髮令其顯老廿年，看來像個大叔阿伯，整個人也失去了自信心。接受藥物和植髮治療後，他久違了的濃密黑髮重現，回復光采和自信，看來像個年約30的後生仔。」


重組頭髮
彭志宏坦言，病向淺中醫，植髮治療也一樣。在新冠肺炎疫情期間，上班族在家工作，不用外出見客應酬，造就了病人接受治療後安心在家復康。不過，若脫髮問題拖延太久，卻可能連植髮手術也不適宜。

因為植髮手術基本上是將頭髮「重組」，由濃密處移植到稀疏處，整體頭髮數量其實並沒有增加，反之是「取一條少一條」，因此植髮手術也不能無限次重複。

值得留意的是，雖然新移植的頭髮並不會輕易脫落，但其他位置的頭髮有可能會繼續脫落，所以患者需要更加保養植髮以外的頭髮。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/及早處理-脫髮有救-283601
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