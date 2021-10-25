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吃蘑菇助抗抑鬱
13 分前
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抑鬱症蘑菇抗發炎胺基酸自由基美國賓夕法尼亞州立大學醫學院維他命B12神經生長因子抗氧化劑抗炎劑美國耶魯大學裸蓋菇素神經元
吃蘑菇助抗抑鬱
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含有豐富蛋白質和維他命等營養的蘑菇，不但健康有益，近期更有研究指蘑菇含一種抗發炎胺基酸，可幫助降低體內自由基引起的氣化反應，並且可以提供微量元素鋅，有助改善抑鬱情緒，降低罹患抑鬱症的風險。
 

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了解抑鬱傾向

該項由美國賓夕法尼亞州立大學醫學院發表在《Journal of Affective Disorders》的研究，分析來自2005至2021年在美國健康營養調查的數據，再結合病人健康問卷結果評估所得的抑鬱傾向，從而了解抑鬱傾向與食用蘑菇的關係。

減近七成風險

研究人員指出，蘑菇含有很多能夠幫助減少焦慮的生物活性化合物，如維他命B12、神經生長因子、抗氧化劑及抗炎劑等，後兩者有助對抗體內炎症，帶來抗抑鬱的功效。故此適量食用蘑菇可幫助降低抑鬱症的風險。而研究亦顯示，每天食用4.9克蘑菇的人，比起少食蘑菇的人，罹患抑鬱症的風險降低69%。

加強神經元連繫

事實上，另一項美國耶魯大學的小鼠研究顯示，攝取蘑菇所含的裸蓋菇素後，神經元之間連繫及體積均增加10%，而神經細胞負責傳遞訊息的樹突棘數量也有明顯的增加，有助抵銷由壓力和抑鬱等導致的神經元減少，從而緩解抑鬱。不過，菇類普遍含有較多鉀離子及嘌呤，患有慢性腎臟病或痛風者要注意不要進食過量。

吃蘑菇助抗抑鬱

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/吃蘑菇助抗抑鬱-290338
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