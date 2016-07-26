吉巴氏綜合症丨打流感針或腦炎針都關事？香港病發率有幾多？

美國FDA發出警告，指接種強生新冠疫苗或會增加3至5倍患上吉巴氏綜合症的風險。原來這種罕見但嚴重的神經系統病徵，為何跟接種疫苗扯上關係？

多曾出現病毒感染

「吉巴氏綜合症」是基於免疫系統出現過度反應，錯誤攻擊人體的周圍神經系統，以致發炎及功能性障礙，令患者出現四肢疼痛、麻痺及肌肉乏力等徵狀。引起病症的成因未明，但臨床上大部分患者發病前，都曾經歷病毒感染，例如傷風、流感或腸胃感染，另外感染空腸彎曲桿菌的腸胃炎、肺炎支原體、EB病毒、巨細胞病毒後，都有患上吉巴氏綜合症的病例出現。

與流感疫苗有關？

原來除了強生生產的新冠疫苗，以往鮮有接種流感疫苗和腦膜炎疫苗後發病的個案，機率約為每100萬次注射就會有一宗，那是由於疫苗產生的免疫反應過強，導致連同神經也一併攻擊。有指上世紀70年代的豬流感疫苗，導致美國出現病症輕微上升的關係，但後來研究推翻了這個論點；而1988年一項研究則指，如接種受污染腦組織的瘋狗症疫苗的人士，會有千分之一機率併發吉巴氏綜合症。至於11年前的全球豬流感疫情，英國接種了600萬劑疫苗，最終出現15宗疑似病例，而沒有一宗證實跟注射流感疫苗有直接關係。

香港病發率有多少？

過去中大曾進行統計，推算出香港的病發率為每百萬人有少於1人(0.44)，情況相當罕見；而根據衛生防護中心的數字，自2000年至2020年的20年間，每年平均新症數字為56.8，其中2015及2016年為最高，分別有79和88宗新症；而截至今年1至6月，新症數字則為13宗。

值得一提的是，雖然吉巴氏綜合症在香港屬於罕見神經病徵，但它的變種「費希爾綜合症」在東亞地區更為常見，如台灣和日本的病發率，分別佔吉巴氏綜合症的20%及25%。患者較少出現肢體疼痛乏力問題，但會伴隨眼肌癱瘓，造成視物重影或模糊。可幸的是，費希爾綜合症能夠慢慢自行痊愈，6個月後能完全康復，也甚少有嚴重後遺症和復發風險。