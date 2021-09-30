周末才補眠 偏頭痛易發作

平日工作忙，晚上又要睇波、打機等娛樂，不少打工仔甚至學生也經常睡眠不足，於是到周末或假期時就爆睡補眠。但原來睡眠沒有規律是偏頭痛患者的「大忌」，隨時到周初復工上學就頭痛發作，若經常發作或需要考慮接受預防治療，以減少偏頭痛發作對生活的影響。

腦神經科專科醫生李至南指出，「唔夠瞓」是不少港人的寫照，以為稍後睡多一點即可，但其實睡眠的時間時長時短，失去正常的規律，反而更易誘發偏頭痛，於是在周末補眠後就出現頭痛。

嚴重影響日常生活

偏頭痛與一般頭痛的最大分別是它可以嚴重影響日常生活，患者往往因為偏頭痛的症狀而不能如常工作或照顧家庭，李至南舉例，「做媽媽的可能無法照顧子女；有些人亦因為經常請假，導致失去工作或要轉換工作。」

偏頭痛的成因未明，但近年研究顯示，偏頭痛的發作與三叉神經有密切關係。李至南解釋，三叉神經受刺激時，會令體內分泌一種名為「降鈣素基因關聯胜肽」(CGRP)的神經傳遞物質，引發腦血管的炎症反應，繼而產生各種偏頭痛的症狀，如劇烈頭痛、看到閃光及言語障礙等。

預防治療

有些患者可能在頭痛前一兩日及頭痛消散後持續情緒波動，如暴躁及心煩等情況，只是他們未有察覺，惟日常生活可能已經受到影響，例如照顧子女或面對同事時顯得煩躁。

現時仍未有方法可以根治偏頭痛，但對於經常發作的患者，除了頭痛出現時利用止痛藥緩解痛楚，亦可透過預防治療減少頭痛發作。李至南表示，除了傳統的口服藥物外，近年亦有副作用相對較少、注射式的CGRP拮抗劑可選擇，研究顯示可以有效減少每月頭痛的日子，讓患者可以恢復正常生活，避免偏頭痛經常發作帶來的影響。

12.5%成人受困擾

李至南強調，偏頭痛在香港很常見，過去的調查顯示12.5%的成人受偏頭痛困擾，而及早治療可以減少病患造成持續及長遠影響，亦可避免因為服用大量止痛藥而引起肝腎功能受損，又或形成依賴性頭痛，令病情更複雜和更難治好。李至南提醒任何人若持續出現頭痛，又或頭痛的嚴重程度和模式出現改變，應及早就醫，以免延誤治理。

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