咳嗽｜不停咳要小心 常見原因可大可小

日常時有咳嗽出現，多被歸究是感冒或喉嚨敏感等所致，並沒有太在意，但其實咳嗽的成因有很多，有時真的是因為呼吸道受刺激或感染，於是產生咳嗽的防衞性反射動作，從而咳走外來異物及呼吸道分泌物，但若咳嗽持續則可能與其他問題有關。

呼吸道感染/鼻敏感/鼻竇炎： 呼吸道感染及炎症會產生許多分泌物，導致喉嚨受到刺激而容易產生咳嗽，而躺下或睡覺時咳嗽加劇的話，便可能是鼻水倒流引發喉嚨不適反應。

呼吸道感染及炎症會產生許多分泌物，導致喉嚨受到刺激而容易產生咳嗽，而躺下或睡覺時咳嗽加劇的話，便可能是鼻水倒流引發喉嚨不適反應。 胃酸倒流： 胃酸逆流亦是常見引致咳嗽的原因之一，因為胃酸不止可走入食道，有時更可湧上喉嚨，繼而產生咳嗽、喉嚨有異物感等情況。除了咳嗽，病人亦往往有火燒心的情況，症狀在進食後尤其明顯。

胃酸逆流亦是常見引致咳嗽的原因之一，因為胃酸不止可走入食道，有時更可湧上喉嚨，繼而產生咳嗽、喉嚨有異物感等情況。除了咳嗽，病人亦往往有火燒心的情況，症狀在進食後尤其明顯。 肺癌：由肺癌引起的咳嗽可能是最令人害怕的病因，而肺癌一直是本港的頭號癌症殺手，所以久咳不癒必須多加留意，即使是女性也不能掉以輕心。若加上氣喘、易累及體重下降等症狀，就更加要立即就醫。

一般上呼吸道感染引起的咳嗽，通常數天便會好轉，若咳嗽持續兩星期或更長時間，應盡早求醫找出病因，一來可以排除是嚴重疾病的可能，二則即時是癌症亦可及早治療。只要適當的治療就可以擊退咳嗽，不再被它所纏繞。