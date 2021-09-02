唇乾欲裂 用口水會愈舔愈乾？

入秋日間天氣仍然炎熱，但濕度明顯有所下降，除了皮膚乾燥外，咀唇乾裂也是秋冬甚至全年也會出現的情況。很多人都會用潤唇膏滋潤雙唇，有時更會貪方便用舌頭舔拭，用口水濕潤乾燥的咀唇，但原來用舌頭舔唇其實非常不好，沒用之餘更會抽乾咀唇的水分！

嘴唇乾裂是常見小問題，主要由乾燥或缺水而起，又或用手、牙撕去嘴唇上的細屑，導致有傷口形成。有時也可能與皮膚疾病有關，例如發生在咀唇的濕疹，亦可以是口角炎、細菌感染、黴菌感染等。

另外，缺乏維他命B也容易引起唇乾。至於較少見的情況，如自身免疫疾病、癌症及癌症治療等也可能導致黏膜變乾、唾液分泌量減少，進而形成乾裂。至於經常塗抹唇膏或護膚品的女士，也可能因為當中的成分出現過敏，導致咀唇皮膚乾裂。

假如塗抺潤唇膏後咀唇仍然乾裂不改，就可能要求醫找出原因。若是細菌、黴菌感染或過敏、濕疹等，需要適當的治療才能令咀唇再次豐潤亮澤。惟謹記挑選潤唇膏時要留意成分，避免會引起過敏感刺激皮膚的產品。

如果感到唇乾，千萬不要用舌頭舔，口水雖濕潤，但在揮發時會把咀唇上原有的水分也一併帶走，結果會愈舔愈乾呢！