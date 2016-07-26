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唔減都瘦？其實呢種情況先攞命！
13 分前
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減肥變瘦十二指腸潰瘍胃潰瘍肝衰竭腎衰竭慢阻肺病糖尿病甲狀腺機能亢進肺結核胰臟癌
唔減都瘦？其實呢種情況先攞命！
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不少人都想愈食愈瘦，唔減都有窕窈身形，但如果甚麼也不做，食量沒減、運動沒多，體重卻持續下降，恐怕不是好事，背後可能隱藏患病的線索，例如糖尿病甚至是癌症，都可導致體重無故下降，任何人若沒有刻意減肥，但體重下降5%以上，就要及早求醫跟進。

其實很多慢性疾病拖延處理都可造成體重下降，例如十二指腸潰瘍、胃潰瘍等腸胃道相關疾病，又或是肝衰竭、腎衰竭、心衰竭、慢性阻塞性肺疾末期，而糖尿病、甲狀腺機能亢進、肺結核等也是體重下降的常見病因。而最害怕的原因當然是讓人聞之色變的癌症，例如位置深且沒有痛覺細胞的胰臟癌，變瘦可能是唯一被察覺的症狀。

假如你發現自己沒有減肥卻有變瘦跡象，首先就是測量並記錄體重變化，若仍有疑慮就要找醫生跟進，找出真正的原因，即使是癌症，愈早發現治愈的機會也愈高。

另一方面，對於正在減肥的人士，若體重已減了5至10%，便應該讓體重在新水平維持一段時間，避免快速減重對免疫力、機能以至整體健康造成損害。以健康的方法，循序漸進地控制體重，才是對健康較佳的做法。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/唔減都瘦？其實呢種情況先攞命！-292427
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