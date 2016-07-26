唔減都瘦？其實呢種情況先攞命！

不少人都想愈食愈瘦，唔減都有窕窈身形，但如果甚麼也不做，食量沒減、運動沒多，體重卻持續下降，恐怕不是好事，背後可能隱藏患病的線索，例如糖尿病甚至是癌症，都可導致體重無故下降，任何人若沒有刻意減肥，但體重下降5%以上，就要及早求醫跟進。

其實很多慢性疾病拖延處理都可造成體重下降，例如十二指腸潰瘍、胃潰瘍等腸胃道相關疾病，又或是肝衰竭、腎衰竭、心衰竭、慢性阻塞性肺疾末期，而糖尿病、甲狀腺機能亢進、肺結核等也是體重下降的常見病因。而最害怕的原因當然是讓人聞之色變的癌症，例如位置深且沒有痛覺細胞的胰臟癌，變瘦可能是唯一被察覺的症狀。

假如你發現自己沒有減肥卻有變瘦跡象，首先就是測量並記錄體重變化，若仍有疑慮就要找醫生跟進，找出真正的原因，即使是癌症，愈早發現治愈的機會也愈高。

另一方面，對於正在減肥的人士，若體重已減了5至10%，便應該讓體重在新水平維持一段時間，避免快速減重對免疫力、機能以至整體健康造成損害。以健康的方法，循序漸進地控制體重，才是對健康較佳的做法。