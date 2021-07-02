5000蚊消費券點使好？買器材家居健身免疫力Up

雖然疫情暫時緩和，不少人亦漸漸回復正常日常生活，但健身室一類被認為是有較高風險的場所，就未必人人敢去。不如趁政府派發電子消費券，入手一些家居必備又不阻地方的運動用品，就可以留家抗疫的同時，保持運動習慣提升免疫力。

瑜伽墊

家中地板乾淨的話，直接坐或躺在地上做運動並無不可，不過瑜伽墊就可作為小小的緩衝，尤其做捲腹、肩橋等動作就不會弄痛下背。而瑜伽墊有分長短厚薄，可因應自己的需要而選擇。

引體上升桿

由於背部的訓練都是拉的動作，如徒手訓練的話，可以做的很有限。而引體上升桿便可以簡單解決這煩惱，因為引體上升同時動用到背部所有肌肉。這類桿亦有不同類型，如果家中有走廊位的話，可考慮單一支桿的款式；房門兩邊空間足夠，可選擇勾著門框頂部和頂住兩邊的引體上升架；要絕對穩固就要考慮上牆的種類；家中有大空間，又或有花園的，建議坐地的引體上架。

橡筋帶

如果平時運動不多，只想做一些輕盈的阻力運動，就可選擇橡筋帶一類器材，易收藏兼用途多。它的特性是拉得愈長，阻力愈大，用家除可對抗其阻力，相反也可利用它作為動作的輔助，例如不夠力做引體上升，可用橡筋帶打圈，一邊綁在桿上，另一邊繞著膝蓋或腳板，便可減少引體上升所需力量。橡筋帶同樣有多種款式，有單獨一條帶、大小不同的橡筋圈，或兩端可加手挽的款式，也有不同位力供選擇。

啞鈴

最經典的健身器材，但未必一定是「大隻佬」專利，而且健身室亦愈來愈多女士會用啞鈴做不同運動。要節省家居地方，應選擇可調重的款式，而近年也有一些簡易調重啞鈴，不用再做拆螺絲、上餅、收緊螺絲這些繁瑣的動作。同樣地，每個人訓練不同部位會用到不同重量，應按個人能力選擇，量力而為，避免受傷。