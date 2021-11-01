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善用漱口水 預防蛀牙
4 小時前
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善用漱口水 預防蛀牙

清潔口腔一般都會建議早晚刷牙及使用牙線，其實漱口水也可擔綱一個輔助角色。除了清新口氣之外，含有特殊配方的漱口水還可減少蛀牙的發生，另外牙醫也會處方漱口水給病人以協助治療牙周病。

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曾憲紀指要依足指示使用漱口水才可獲得最佳效果。
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要留意漱口水是輔助角色，正確刷牙和用牙線仍是不可或缺。

香港牙醫學會卸任會長、牙科醫生曾憲紀表示，漱口水的定位是輔助口腔清潔，「刷牙清潔牙齒表面，用牙線清潔牙縫之後，再輔助使用漱口水可幫助深層清潔。嗽口水可以滲透至口腔不同角落，還可依附於牙齒和牙肉表面，發揮到防菌、保護牙齒的功效」。

抑制部分有害口腔細菌

部分漱口水含有氟化物，而氟化物有助牙齒表面的琺瑯質在結構上變得更為堅固，抵抗被酸性侵蝕，減少蛀牙。曾憲紀指，酸性來自進食後，糖分在口腔經過變形鏈球菌發酵而成，「這些細菌一般藏於牙齒表面和牙肉附近的牙垢膜(或稱牙菌斑)，細菌之間的相互作用更會產生有害物質，令牙肉發炎，繼而形成牙周病。」部分漱口水的成分如聚維酮碘(PVP-I)可以殺滅部分變形鏈球菌，能夠輔助預防蛀牙和控制牙齦炎。

適合正在矯齒人士和長者

曾憲紀強調，使用漱口水須配合良好的口腔衛生，即早晚刷牙和正確使用牙線，不能取而代之，「過往的文獻發現，高危蛀牙或牙周病的人，包括6歲以上兒童(6歲以下容易誤吞)，以及長者，使用漱口水會較有幫助。原因是兒童對牙齒清潔的認知較低，或者刷牙刷得不好；而長者因較多長期病，服藥會令口水分泌減少，而口水具有天然保護作用。他們使用漱口水就可減低蛀牙和牙周病風險。另外，正接受矯齒尤其傳統使用鋼線的方式，亦有需要用含氟素漱口水協助清潔口腔。」如狀況每下愈況，也可向牙醫諮詢，哪一類漱口水最適合自己以作改善。

依照指示功效最大

想漱口水能夠發揮最大效果，便要留意其使用方法。曾憲紀舉例，「部分人用完漱口水會立即用清水漱口，因為覺得太刺激口腔，但其實會沖走了剩餘的漱口水，減低了持續殺菌的效果，當然也不要立即喝水。應依照包裝上的指示，跟隨使用的分量和含在口腔的時間，不要加水稀釋，使用後大約30分鐘後才飲食，以獲最佳功效。」

酒精成分致癌？

以往曾有傳言指出，長期使用含有酒精的漱口水，或引致口腔癌或者對口腔黏膜造成傷害，令不少人感疑惑。曾憲紀則認為，「目前的醫學研究未有確實證據指出會引致口腔癌，但若市民有擔心的話，市面上亦有不同產品供市民選擇。漱口水只是輔助產品，市民應該保持良好口腔衛生，定期到牙科醫生檢查。」

善用漱口水 預防蛀牙

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/善用漱口水-預防蛀牙-291501
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