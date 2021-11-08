嚇死寶寶｜三種人唔襟嚇 唔好亂玩

嚇人是其中一個很普遍的惡作劇方式，不過如果長時間和經常處於「受驚嚇」的狀態，或對健康產生不良影響；甚至有幾種人一嚇之下隨時出事，甚至死亡！所以玩還玩，不要嚇人比較好。

嚇親產生應激反應

突如其來的驚嚇，是對於精神上一個極強烈的刺激，於是交感神經就會產生「應激反應」，指令腎上腺分泌大量腎上腺素。腎上腺素進入血液後，就會使心跳加速、血液循環加快、血壓升高，目的是讓肌肉得到充足血液供應，以助迅速行動，應付危機或者避開危險。

嚇親或影響心血管

可是，如果驚嚇過度而腎上腺素分泌過多，便會對心臟和血管造成過大壓力，影響正常功能，甚至短時間內受損，嚇出心臟病。如果被嚇者本來就有隱性心臟問題，也有可能引起心臟病發、中風。每個人在精神上和身體狀況上，對驚嚇的承受程度不同，然而以下幾類人，更加不應該嚇：

長者：隨年紀增加，血管便會老化失去彈性，心臟機能也較弱，嚇一嚇隨時血管收縮並堵塞，影響心臟肌肉。而長者也要保持情緒平穩，勿大喜大悲、太緊張或激動。

三高人士：高血壓、高膽固醇、高血糖人士，血管狀況較差，患心血管疾病的風險會比一般人高，若受驚嚇，心臟隨時出事。

心臟病家族史人士：有相關家族史人士本身患心臟病風險較高，若沒有注意自己患上隱性心臟病，而受到突然的驚嚇，隨時發作也說不定。