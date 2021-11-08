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嚇死寶寶｜三種人唔襟嚇 唔好亂玩
1 小時前
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嚇死寶寶嚇親應激反應腎上腺素血壓心臟心臟病中風長者三高家族史
嚇死寶寶｜三種人唔襟嚇 唔好亂玩
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嚇死寶寶｜三種人唔襟嚇 唔好亂玩

嚇人是其中一個很普遍的惡作劇方式，不過如果長時間和經常處於「受驚嚇」的狀態，或對健康產生不良影響；甚至有幾種人一嚇之下隨時出事，甚至死亡！所以玩還玩，不要嚇人比較好。

 

嚇親產生應激反應

突如其來的驚嚇，是對於精神上一個極強烈的刺激，於是交感神經就會產生「應激反應」，指令腎上腺分泌大量腎上腺素。腎上腺素進入血液後，就會使心跳加速、血液循環加快、血壓升高，目的是讓肌肉得到充足血液供應，以助迅速行動，應付危機或者避開危險。

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應激反應會增加心臟負荷，太過驚嚇隨時影響心臟健康。

嚇親或影響心血管

可是，如果驚嚇過度而腎上腺素分泌過多，便會對心臟和血管造成過大壓力，影響正常功能，甚至短時間內受損，嚇出心臟病。如果被嚇者本來就有隱性心臟問題，也有可能引起心臟病發、中風。每個人在精神上和身體狀況上，對驚嚇的承受程度不同，然而以下幾類人，更加不應該嚇：

長者：隨年紀增加，血管便會老化失去彈性，心臟機能也較弱，嚇一嚇隨時血管收縮並堵塞，影響心臟肌肉。而長者也要保持情緒平穩，勿大喜大悲、太緊張或激動。

三高人士：高血壓、高膽固醇、高血糖人士，血管狀況較差，患心血管疾病的風險會比一般人高，若受驚嚇，心臟隨時出事。

心臟病家族史人士：有相關家族史人士本身患心臟病風險較高，若沒有注意自己患上隱性心臟病，而受到突然的驚嚇，隨時發作也說不定。

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長者唔嚇得，唔好亂玩。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/嚇死寶寶｜三種人唔襟嚇-唔好亂玩-292645
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