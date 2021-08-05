壓力爆燈｜正視隱性壓力 透過五感紓緩問題避免情緒病

香港人生活急速，壓力已成日常的一部分，可是會正視問題或者定期減壓的人並不多。早前OSIM聯同香港輔導及心理學會作出「香港人壓力指數研究」，訪問了300位香港成年人士，發現頗多人正承受較大或非常大壓力，而香港輔導及心理學會註冊心理學家鍾志源博士就提供一些減壓方法，讓香港人透透氣。

工作是壓力主要來源

研究發現有35.4%人正受較大或非常大壓力，當中最大壓力來源來自工作(63.9%)，其次是社會環境問題(31.3%)。而多達98.6%人出現了壓力相關的心理和生理症狀，例如肌肉繃緊疼痛(85.9%)、經常疲倦(77%)、背痛(77%)、專注力及記憶力變差(73.2%)、情緒波動(69.4%)和焦慮(66.7%)。

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壓力可致情緒病

可是，近四成受訪者沒有做任何減壓活動，即使有，超過八成人每日也只有少於1小時用作減壓，普遍忽視了壓力問題。鍾志源表示，若大家沒有刻時關注自身情況，或不易察覺隱性壓力的存在，長期受影響而不自知。如果壓力累積至臨界點，甚至會引發抑鬱症、焦慮症等情緒病，更甚者因而出現生理問題，如腸易激綜合症、緊張性頭痛、心悸、呼吸困難等，但又並非患病。

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五感減低壓力方法

研究同時調查港人減壓方法，以聽音樂(42.9%)最受歡迎，其次是按摩(42.9%)，以及運動伸展(41.7%)、品嘗美食(34.9%)、與親友傾訴(33.7%)等。鍾志源就建議透過五感去幫助自己減壓：

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影像減壓

柔和舒適的影像可令人產生不同的聯想，例如看大自然影片會聯想到其寧靜環境、藍色光線會想到大海的平靜等，繼而放鬆心情，改善情緒。

音樂減壓

音樂可以刺激大腦，產生血清素，有助穩定情緒。另外，有研究指音樂可減低皮質醇濃度，並釋放更多多巴胺，令人放鬆、快樂，從而減低壓力。

呼吸減壓

透過呼吸練習、調整呼吸節奏，可以讓人由繃緊的狀態回復平靜，減低心跳速度，感覺放鬆。

按摩減壓

肌肉按壓可令腦部釋放催產素，紓緩緊張情緒，抑制恐懼和焦慮，有助調整皮質醇，減低壓力。