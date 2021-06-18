夏至丨台灣鳳梨當造 消暑止渴仲減輕飛蚊症？

今天6月21日，亦是中國廿四節氣中的「夏至」，代表太陽直接照射北回歸線，亦是白晝最長、夜晚最短的時候，而且一般夏至過後，意味著颱風季節來臨。今年炎夏來得特別早，加上正值夏至，暑氣逼人，身體亦易燥熱。傳統中醫會建議大家多喝綠豆湯、西瓜、清水等來消解暑熱。原來除了上述食品外，夏季盛產的台灣鳳梨也是消暑之選。

中醫角度來說，鳳梨性平、味甘酸，入脾、胃經。削皮、去釘、切片後生吃，有清熱解暑、生津止渴、利小便的功效。如果身熱煩渴、腹中痞悶、消化不良、小便不利、頭昏眼花等症，可適量食用達至緩解和開胃的效果。

而從營養學角度來說，鳳梨富含果膠(水溶性纖維)、維他命A、C、B1、B6和E、鳳梨蛋白酶及多種礦物質等。當中維他命C的含量是蘋果的5倍。另外適量食用可緩減關節與肌肉發炎有關等疼痛、膳食纖維可促進消化、改善腸道菌群，減低致癌物質接觸腸道的時候。此外，台灣大仁科技大學藥學系、輔英附設醫院之前有研究更發現，每天餐後定時定量食用100至300克的鳳梨連續3個月，有助改善達70%飛蚊症的症狀，中年人士或長者不妨多吃。針對糖尿病人，如果每天只吃1至2片(每片100克)鳳梨也不怕糖分超標之餘，還能有效攝取鳳梨豐富有益的營養素呢！