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外憂內患 導致帶下過多
2 小時前
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帶下白帶婦科病帶下過多香港防癆會濕邪任帶二脈脾臟腎臟脾虛腎虛濕熱下注艾灸
外憂內患 導致帶下過多

帶下是健康女性從陰道排出的一種陰液，無色透明，與蛋清類似，質地黏而不稠，無腥臭氣味，是為生理性的帶下，亦一般稱之為白帶，具有潤澤子宮、陰道、外陰，提示排卵期的作用。然而帶下病是婦科病中僅次於月經病的常見疾病，當中不少屬於帶下過多。

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吃太多生冷食物會減弱脾臟運化功能，患者宜避免。

香港防癆會梁仲清中醫診所註冊中醫師陳駒博士表示，中醫認為白帶會隨腎氣及天癸的充盛而日漸增加；除14歲左右會開始明顯增加外，在某些生理情況下也會出現帶下量增多，例如排卵期，帶下更具有韌性並可以拉長；妊娠期間帶下亦會稍為增多而且質地黏稠。以上情況若無其他不適，一般都毋須特別處理。

濕邪損傷任帶二脈

如果帶下分泌明顯增多並伴有顏色、質地、氣味的異常，或者伴有局部及全身症狀不適，便屬病態的帶下量多。中醫認為這往往是由濕邪損傷任帶二脈所造成，濕邪是主要的致病因素，而濕邪又可以分內因和外因所造成，前者與脾臟、腎臟有關。陳駒解釋，「脾主運化水濕，如功能失調就會容易積聚痰濕。飲食上如食用生冷食物、肥膩食物、各類甜品；情緒上如長期壓力過大、肝氣鬱結，均會影響脾臟運化功能。」脾虛濕重的帶下多數為顏色淡白或淡黃、質地稀薄如鼻水或唾液、無臭味、面色萎黃、精神疲倦、四肢浮腫、大便散爛等。

腎陽虛弱

陳駒續指，「腎陽虛弱則多數由於先天的不足、房事過多、多次生育、長期病患或年老體虛所造成。當腎陽虛弱時，氣化水濕的功能會減弱而造成帶下過多。」這情況帶下質地清稀如水，同時伴有腰痠、小腹手腳冰冷、大便稀爛、小便清長，或有夜尿頻密等。

外因濕邪多數是因為長期居住於潮濕的地方、淋雨涉水、月經期間、產後正氣虛弱，沒有注意衛生，外邪入侵造成濕熱下注，帶下量多。帶下會變得色黃、質地黏稠或呈豆腐渣樣、有明顯異味、外陰痕癢、小腹疼痛、小便短赤、舌紅口乾等。

多為虛實夾雜

中醫會按照病人的體質證型而訂立治療方案，陳駒指實際情況往往是虛實夾雜，而內因外因同時致病亦非常常見。

脾虛：常用山藥、白朮、茯苓、蒼朮、陳皮、車前子、黨參等，健脾補氣，袪濕止帶。

腎虛：常用杜仲、巴戟、肉蓯蓉、桑螵蛸、菟絲子、制附子等，溫腎助陽。

濕熱下注：常用澤瀉、茵陳、黃柏、梔子、萆薢、滑石等，清熱袪濕。
針刺或艾灸對帶下量多也有療效。如屬脾虛及腎虛型的帶下量多，可於小腹(氣海穴)、足三里、豐隆穴、腰部腎俞作艾灸，但要注意濕熱者就未必適合。

陳駒最後提醒，宜注意個人衛生、保持外陰清潔，月經期間及產後避免房事。治療期間亦應注意飲食，避免進食過多生冷肥膩而傷及脾臟，濕熱下注者就要戒吃辛辣煎炸食物。

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陳駒指帶下過多與脾功能失調、腎陽虛弱，以及外來濕邪有關。

外憂內患  導致帶下過多 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/外憂內患-導致帶下過多-291313
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