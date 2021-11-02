外憂內患 導致帶下過多

帶下是健康女性從陰道排出的一種陰液，無色透明，與蛋清類似，質地黏而不稠，無腥臭氣味，是為生理性的帶下，亦一般稱之為白帶，具有潤澤子宮、陰道、外陰，提示排卵期的作用。然而帶下病是婦科病中僅次於月經病的常見疾病，當中不少屬於帶下過多。

香港防癆會梁仲清中醫診所註冊中醫師陳駒博士表示，中醫認為白帶會隨腎氣及天癸的充盛而日漸增加；除14歲左右會開始明顯增加外，在某些生理情況下也會出現帶下量增多，例如排卵期，帶下更具有韌性並可以拉長；妊娠期間帶下亦會稍為增多而且質地黏稠。以上情況若無其他不適，一般都毋須特別處理。

濕邪損傷任帶二脈

如果帶下分泌明顯增多並伴有顏色、質地、氣味的異常，或者伴有局部及全身症狀不適，便屬病態的帶下量多。中醫認為這往往是由濕邪損傷任帶二脈所造成，濕邪是主要的致病因素，而濕邪又可以分內因和外因所造成，前者與脾臟、腎臟有關。陳駒解釋，「脾主運化水濕，如功能失調就會容易積聚痰濕。飲食上如食用生冷食物、肥膩食物、各類甜品；情緒上如長期壓力過大、肝氣鬱結，均會影響脾臟運化功能。」脾虛濕重的帶下多數為顏色淡白或淡黃、質地稀薄如鼻水或唾液、無臭味、面色萎黃、精神疲倦、四肢浮腫、大便散爛等。

腎陽虛弱

陳駒續指，「腎陽虛弱則多數由於先天的不足、房事過多、多次生育、長期病患或年老體虛所造成。當腎陽虛弱時，氣化水濕的功能會減弱而造成帶下過多。」這情況帶下質地清稀如水，同時伴有腰痠、小腹手腳冰冷、大便稀爛、小便清長，或有夜尿頻密等。

外因濕邪多數是因為長期居住於潮濕的地方、淋雨涉水、月經期間、產後正氣虛弱，沒有注意衛生，外邪入侵造成濕熱下注，帶下量多。帶下會變得色黃、質地黏稠或呈豆腐渣樣、有明顯異味、外陰痕癢、小腹疼痛、小便短赤、舌紅口乾等。

多為虛實夾雜

中醫會按照病人的體質證型而訂立治療方案，陳駒指實際情況往往是虛實夾雜，而內因外因同時致病亦非常常見。

脾虛：常用山藥、白朮、茯苓、蒼朮、陳皮、車前子、黨參等，健脾補氣，袪濕止帶。

腎虛：常用杜仲、巴戟、肉蓯蓉、桑螵蛸、菟絲子、制附子等，溫腎助陽。

濕熱下注：常用澤瀉、茵陳、黃柏、梔子、萆薢、滑石等，清熱袪濕。

針刺或艾灸對帶下量多也有療效。如屬脾虛及腎虛型的帶下量多，可於小腹(氣海穴)、足三里、豐隆穴、腰部腎俞作艾灸，但要注意濕熱者就未必適合。

陳駒最後提醒，宜注意個人衛生、保持外陰清潔，月經期間及產後避免房事。治療期間亦應注意飲食，避免進食過多生冷肥膩而傷及脾臟，濕熱下注者就要戒吃辛辣煎炸食物。

外憂內患 導致帶下過多