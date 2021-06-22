多吃油炸食物甜飲 增心臟病猝死風險

突發性心臟病是常見的致死原因，而飲食可能是重要的誘發因素。有研究發現，實行地中海飲食及沒有冠心病病史的人，因突發性心臟病而死的風險會較低，但經常進食油炸食物及含糖飲料就會令風險急升。

今次研究共涵蓋逾20,000名年齡45歲或以上的非裔美國人，當中56%居住在美國南部城鎮。研究人員分析他們的健康資料，以及飲食習慣問卷所得的數據，將參加者的飲食習慣分為五大類，分別是常吃意粉薄餅的快餐組、以蔬果穀物及雞魚等為主食的蔬菜組、嗜吃甜食的甜品組、多油炸及甜飲的南方組，以及常吃蔬菜和飲酒的酒精組。

在長達10年的追蹤期內，參加者共發生401宗突發性心臟病發引致的死亡。分析發現，飲食最貼近南方組的人，因突發性心臟病而死的風險比最少吃南方組食物的人高46%。而最接近地中海飲食的人，死亡風險則比最少吃這類食物的人低26%。有關研究已刊載於《Journal of the American Heart Association》。

研究的學者指今次研究看到飲食與突發性心臟病有一定關係，故此建議大家最好逐步調整飲食，長遠對健康有很大助益。