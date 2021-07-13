多吃薑黃 為你帶來5大好處

薑黃是一種具有很高營養價值的食材，常吃對身體有很多好處，包括增強免疫力、幫助降低擔固醇，強大的抗氧化更能減低患病風險，而且用途十分廣泛，將它加入食譜一點也不困難，除了用來製作咖喱，也可加入鮮奶令其變身成營養滿滿的黃金牛奶！

1. 增強免疫力：薑黃素的抗氧化和抗發炎活性成分，能幫助提高人體免疫力。

2. 緩解過敏：有動物研究顯示，薑黃素能夠抑制組織氨釋放，從而舒解過敏症狀。

3. 降膽固醇：薑黃素有助降低膽固醇，從而減低血管疾病的風險。

4. 減緩失智：有研究指常吃以薑黃素製成的咖喱，有助提高腦部功能認知測試的分數，反映此物質有助減緩失智，並有助修補腦部損傷。

5. 抗病：薑黃素具有抗氧化功能，有助減少自由基產生。

雖然薑黃素很有益，但患有慢性病及孕婦則應先諮詢醫生意見才好食用。

薑黃牛奶：利用全脂牛奶中的脂肪幫助薑黃吸收，是最方便快速，又能夠幫助薑黃吸收的方式。 薑黃素食咖哩：用薑黃粉與咖哩粉等辛香料煮成的咖哩，和用咖哩塊煮成的不同，不但熱量低很多，還有助燃脂，再加些胡椒，不但香濃好吃又能讓薑黃吸收率更佳。