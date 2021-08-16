大便乾硬 隨時肛裂

大便時感到一下刀割般的痛，而清理屁股又發現廁紙染上一些鮮血，很大可能就是肛裂。雖然情況輕微的話有機會可自我復原，但如果病情反覆，或會形成長期病症，甚至要動手術治療肛裂。

中大醫學院外科學系結直腸外科副教授麥穎忠醫生表示，肛門的括約肌會於大便時鬆弛讓糞便排出，「以往有患者是因為出外旅遊，因水土不服而便秘，大便變硬，當用力排便就令肛門出現損傷和潰瘍。」

不願大便成惡性循環

肛門的神經末梢數量與手指差不多，因此若出現肛裂會令患者感到刀割般的痛楚，患者可能會怕痛而不願意再大便，可是大腸的其中一個功能是吸收水分，本來軟身的大便若未排出，就會開始變硬，到忍無可忍時，糞便變得乾硬，再次摩擦就可能會弄損同一位置，形成一個循環。麥穎忠指，「與此同時，括約肌會收縮，影響到血液供應，就會減慢了康復進程。」



多發於肛門後方

肛裂損傷潰瘍多發生於肛門後方的「6點鐘」位置，亦有約10%患者出現在前方「12點鐘」位置。麥穎忠續指，「為患者檢查時，部分患者會有一塊小息肉在潰瘍位置外，成因是肛裂一段時間，但一直未能康復，就會形成這塊良性組織。」值得留意如果出現多於一個潰瘍，就可能由是其他疾病引起，例如克隆氏症、HIV感染、肺癆菌感染、梅毒等；另外，若大便以外時間都有痛楚，也未必是肛裂，有可能是接近肛門的直腸癌，開始侵蝕括約肌，建議及早求診及檢查。



肉毒桿菌助放鬆

始終患上肛裂比較尷尬，很多時候都會「睇吓情況先」，因此求診者不少已屬超過6周的長期病患。麥穎忠認為非長期患者治療較簡單，一般給予潤滑劑、通便藥、纖維，大多會自行痊愈，「長期患者則較麻煩，若置之不理，九成患者都會持續情況。醫生會先處方藥膏幫助放鬆括約肌，增加血流量加快愈合，惟藥膏需要使用3個月早晚各塗抹一次，患者依從性未必高，令療效受影響。近年則可使用肉毒桿菌，注射一次約3個月有效，期間毋須再用藥，比較方便。」

手術減肌肉張力

如果括約肌的肌肉張力太高，令血流減少影響復原的話，可考慮手術𠝹開括約肌作治療。麥穎忠解釋，「肛門的括約肌分成內括約肌及外括約肌兩部分，外括約肌確保清醒時不會失禁，而內括約肌的張力讓我們睡覺時不會失禁。如果將整個內括約肌切開，大部分患者都會有失禁問題。因此我們只會𠝹開肛裂潰瘍的長度，減低肌肉張力，讓傷口得以愈合。」數據上九成患者可透過此手術康復，不過不建議年長或生過小孩的女士做此手術，因為本身括約肌可能已受損，又或盆腔隨年齡增長而鬆弛，這類患者會建議採用肉毒桿菌的治療方案。