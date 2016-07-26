大叔的病丨令人又痠又軟的坐骨神經痛

港版《大叔的愛》紅爆網絡，黃德斌的「基叔」神演技跟原版比較，可謂不相伯仲。講起「大叔的......」，其實好多「大叔」唔止有愛，仲有更多的慢性病痛纏身，例如最常見，「坐又唔係、企又唔係」叫人又痠又軟的「坐骨神經痛」。就算有愛情的滋潤，唔知又可唔可以克服呢種「大叔的痛」呢？

大叔的坐骨神經有哪兒？

「坐骨神經」掌管大腿後方、整條小腿感官以至肌肉力度和皮膚觸感感覺，是人體最粗及最長的一束神經線。它由腰椎第1至5節(L1至L5)神經根、延至薦椎前3條神經根(S1、S2和S3)集而成，從腰部穿過骨盆底部、經過臀部及大腿後方，再於膝蓋以下延伸出分支，最後抵達腳掌。而在這條漫長的神經線上，只要在任何一個部位出現壓迫或損傷，便會產生不同程度的疼痛；而神經出現異常的位置愈高，身體不舒服的範圍就會愈廣。而大眾一般認知的「坐骨神經痛」，多數屬於腰椎或靠近腰椎附近的神經受傷，而產生一種順著坐骨神經向下傳導的痛，有時是腰臀部分有疼痛、痠軟乏力和麻痺感覺，多數是單邊下肢，但也有雙腿同時疼痛，甚至痛感達至小腿的情況，症狀相當普遍。

為何大叔坐骨神經會痛？

長時間坐姿不良，例如蹺腳、側坐，或是大叔喜歡將厚厚的銀包楔褲後袋，影響坐姿而出事；此外肥胖令下肢經常負重、經常彎腰或負重工作等，令腰椎退化；當然如果腰臀有傷患後遺症，都是患病的高危因素。

怎樣緩解大叔的痛？

有疼痛情況，一般會服食止痛藥或貼藥貼，甚至針炙、牽引復健、熱療等方案，而且患者需要糾正不良坐姿，或是需要放棄會影響痛症的工作。如果持續性的疼痛，藥物和保守治療無法緩解問題，就需要開刀做手術。但切忌「做手術」並非一線治療，也不會一勞永逸。故此奉勸各位大叔，平日多做運動強化下肢骨骼和肌力，如果有超重問題就真的要減減肥！

祝各位大叔都可以時刻享受溫馨的愛~