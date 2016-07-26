Am730
Am730
Am730
Am730
Health
東京奧運｜大橋悠依奪金 曾患重度貧血 以為泳手生涯已盡
23 小時前
#Hashtags
東京奧運大橋悠依女子400米個人混合泳貧血缺鐵性貧血運動性貧血血紅蛋白紅血球鐵質氧氣
東京奧運｜大橋悠依奪金 曾患重度貧血 以為泳手生涯已盡
news-images
東京奧運日本選手大橋悠依在女子400米個人混合泳決賽，以4分32秒08力壓美國和匈牙利選手，為日本摘下游泳項目首面金牌。(互聯網圖片)

本屆東京奧運日本選手大橋悠依在女子400米個人混合泳決賽，以4分32秒08力壓美國和匈牙利選手，為日本摘下游泳項目首面金牌。這位日本25歲美人，旋即成為華文網絡上熱門的搜尋對象。然而大家又知不知道，大橋悠依曾經患上重度缺鐵性貧血，在19歲開始出現不妥，20歲在日本錦標賽女子200米個人混合泳，更以40名的成績包尾。早前大橋接受當地傳媒《THE ANSWER》訪問時，坦言以為自己的泳手生涯已到盡頭，或與奧運無緣。「已經25歲了，泳手年齡來說算老了」。

日本大賽包尾 人生到谷底
大橋憶述在19歲的冬天(大學一年級)時，「我像往常一樣盡全力游泳，也無法達到預期的速度。」不到一個月大橋身體就變得非常糟糕。「我不確定發生甚麼事。才剛剛游了200米，身體已漸有輕微的不適感。」然而周圍的球員和教練卻不明白這是怎麼回事。

到2015年4月(大學二年級)時，大橋參加日本錦標賽女子200米個人混合泳項目，竟以第40名的成績墊底。「我和我身邊的人都不認為我的身體有問題。我不確定是我的身體、游泳還是心態出事。」當時大橋以為是自己不夠努力。「我不認為我有盡力而為，於是我拼命想回應隊友們的鼓勵。」然而，她的症狀在夏天變得更加嚴重，例如剛爬上樓梯，她就氣喘如牛。「當時我感到孤獨，因為沒有多少人可以傾訴。心情直落谷底。」

運動員都會患重度貧血？
花了半年多時間大橋仍不知道原因。直到過了九月才驚覺患上重度貧血。於是她回到家鄉滋賀，在醫院接受了檢查。「由於身體沒有異樣，因此沒注意到貧血的原因，原來跟我的體能有關係。」

人體內紅血球中所含的「血紅蛋白」會跟氧氣結合，並將氧氣輸送到每個細胞給予能量。當血紅蛋白濃度降低時，可攜帶的氧氣量便會減少，身體便出現缺氧現象。「缺鐵性貧血」其實在包括大橋的女運動員中很常見。由於女性月經期間，鐵質會隨著經血流出，缺鐵會降低血紅蛋白的濃度。然而不少年輕運動員，由於不想肥胖而偏食，從而擾亂營養平衡，令缺鐵問題加劇。而大橋從小對甲殼類海產和蛋類過敏，自小就不能吃雞蛋。「我沒有足夠的食物來應付大學裡突然增加的練習量。當時醫生告訴我，由於我有鍛煉體能，即使是貧血，我也能像正常人一樣活動。因此運動員有貧血是很難察覺的。」

運動性貧血源於劇烈訓練
「有運動仍有貧血？」
無錯，運動性貧血是指由運動引起血紅蛋白濃度下降, 如劇烈運動後出現面色蒼白，頭暈目眩，四肢無力等症狀。為何會這樣？鐵因素佔了重要原因。一般成人體內含鐵約3至5克，其中六至七成儲存在於血紅蛋白中。而正常成人男女每天分別需要12微克和15微克，不過運動員(尤其是耐力需求高)的鐵消耗高於常人，有研究指如長跑、足球等運動員，每天單從排汗消耗14微克鐵質呢。  

後來大橋調整飲食習慣，增加服用補充鐵和維他命的保健品，在2017年4月(大學四年級)時，終於在200米和400米個人混合泳中獲得兩冠，後者更刷新400米日本紀錄，成功克服貧血問題。

news-images
大橋悠依曾在大學時代患上重度貧血，差點賠上運動員生涯。(Credit：Olympic)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/大橋悠依丨東奧奪金-曾患重度貧血-以為泳手生涯已盡-277241
#Hashtags
東京奧運大橋悠依女子400米個人混合泳貧血缺鐵性貧血運動性貧血血紅蛋白紅血球鐵質氧氣
Am730

東京奧運丨滑板王者堀米雄斗 自爆一年骨折4次 痛住踩板 毋損熱情

養和醫院採用ClearRT成像技術 精確治療舌癌 成亞洲首例

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東京奧運丨滑板王者堀米雄斗 自爆一年骨折4次 痛住踩板 毋損熱情
Am730
Am730
養和醫院採用ClearRT成像技術 精確治療舌癌 成亞洲首例
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多