天文台丨強雷雨帶出沒 污水浸腳皮膚病上身

由於低壓槽相關的驟雨及雷暴影響廣東沿岸，相信大家今早出門上班返學，都被強雷雨帶帶來暴雨搞到「落湯雞」。今晚收工以至未來一兩日仍然間中有大驟雨，各位仍要提高警惕。雨季來臨，香港易受雷雨侵襲，雨水夾雜路面污水形成淹浸，處理不慎隨時皮膚病上身！

雨天引起的皮膚病，以污水浸腳最易令有香港腳人士的腳趾痕癢復發，如果雙腳本身有傷口又沒有及時消毒清潔，容易細菌感染致紅腫熱痛，嚴重情況傷口惡化可出現蜂窩性組織炎，屆時要迅速用抗生素治療，否則有組織壞死，甚至敗血症風險。

此外浸泡污水也會觸發皮膚的過敏反應，出現水泡或紅疹；長時間穿著膠雨靴、或是濕透的襪子焗著雙腳，也會令雙腿長濕疹或汗疹。因此大家不要怕煩，如雙腳不慎濺濕污水，記得要抹乾潔淨甚至消毒；有香港腳人士保持雙腳乾爽；可以的話，上班一族應在公司預備鞋子作替換。

如果濺濕同時不幸受傷，如傷口不深可用碘酒消毒；若果傷口太深，那就要立刻求醫，經醫生評估要否打破傷風針，防止細菌感染。