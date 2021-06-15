Am730
Am730
Am730
Am730
Health
天文台丨強雷雨帶出沒 污水浸腳皮膚病上身
47 分前
#Hashtags
天文台雨季強雷雨浸腳污水皮膚病香港腳蜂窩性組織炎過敏反應汗疹濕疹碘酒破傷風針
天文台丨強雷雨帶出沒 污水浸腳皮膚病上身
news-images
雨天引起的皮膚病，首推香港腳。

由於低壓槽相關的驟雨及雷暴影響廣東沿岸，相信大家今早出門上班返學，都被強雷雨帶帶來暴雨搞到「落湯雞」。今晚收工以至未來一兩日仍然間中有大驟雨，各位仍要提高警惕。雨季來臨，香港易受雷雨侵襲，雨水夾雜路面污水形成淹浸，處理不慎隨時皮膚病上身！

雨天引起的皮膚病，以污水浸腳最易令有香港腳人士的腳趾痕癢復發，如果雙腳本身有傷口又沒有及時消毒清潔，容易細菌感染致紅腫熱痛，嚴重情況傷口惡化可出現蜂窩性組織炎，屆時要迅速用抗生素治療，否則有組織壞死，甚至敗血症風險。

此外浸泡污水也會觸發皮膚的過敏反應，出現水泡或紅疹；長時間穿著膠雨靴、或是濕透的襪子焗著雙腳，也會令雙腿長濕疹或汗疹。因此大家不要怕煩，如雙腳不慎濺濕污水，記得要抹乾潔淨甚至消毒；有香港腳人士保持雙腳乾爽；可以的話，上班一族應在公司預備鞋子作替換。

如果濺濕同時不幸受傷，如傷口不深可用碘酒消毒；若果傷口太深，那就要立刻求醫，經醫生評估要否打破傷風針，防止細菌感染。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/天文台丨強雷雨帶出沒-污水浸腳皮膚病上身-272892
#Hashtags
天文台雨季強雷雨浸腳污水皮膚病香港腳蜂窩性組織炎過敏反應汗疹濕疹碘酒破傷風針

頭暈兼頸痛 炎夏嚴防冷氣病

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
頭暈兼頸痛 炎夏嚴防冷氣病
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多