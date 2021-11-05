天氣凍丨寒冷性蕁麻疹 吹風過敏 隨時休克致死

天寒地凍，除咗要注意保暖，以免風寒入侵外，原來皮膚都要好好保護，不止減低乾燥龜裂，還要提防過敏！事關有一種罕有的皮膚過敏，就是由寒冷引起，跟其他食物過敏的情況類似，嚴重可致過敏性休克，甚至死亡。那就是「寒冷性蕁麻疹」。

一接觸冷風即出事的「寒冷性蕁麻疹」

寒冷性蕁麻疹(cold urticaria)是蕁麻疹的一種，顧名思義就是當患者遇到冷空氣的時候，在皮膚暴露部位或者全身出現過敏反應，如浮現粉紅色紅腫疹塊，或伴隨腹痛、頭痛，嚴重可導致呼吸急促、低血壓，甚至昏厥出現過敏性休克，如不及時進行腎上腺素注射 、抗過敏藥物和氧氣治療，患者隨時死亡。

除了天氣，沖冷水涼、飲凍飲都會誘發寒冷性蕁麻疹，例如凍飲會刺激口、舌、咽喉等黏膜部分，觸發過敏反應，令患者出現呼吸困難的問題。

寒冷性蕁麻疹沒有特效治療，一般服食抗組胺藥物 , 皮質激素類藥物作臨時性抑制為多。惟長時間依賴皮質激素，會令皮膚變薄、毛細血管擴張、紫癜等，特別是在面部可出現更深的持續性紅斑。雖然寒冷性蕁麻疹多屬於遺傳性，且相當罕見，但亦有因故免疫力低下而發病的個案，因此大家還是注意低溫，如在寒冷天氣下應保暖身體，並避免過度暴露於寒冷的天氣或參與接觸冰水相關的活動。