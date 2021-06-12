天氣｜酷熱下雨交替 小心濕疹發作

每逢天氣轉變，都容易使濕疹發作，原因是這些突變對皮膚造成刺激。而近來不是酷熱天氣就是下大雨，前者令人大汗淋漓，汗水中的鹽分等就如「醃」著皮膚；後者濕度高，易讓塵蟎、黴菌等孳生，也會刺激皮膚形成濕疹。

面對這些環境，大家當然要做好預防對策：

1. 外出帶毛巾或手帕

出汗時及時擦乾，減少汗水對皮膚的刺激，當然如果可以有清水沖洗患有濕疹或者出汗的位置就更佳。

2. 降低濕度

雨天室外濕度高無可避免，但在室內，可以利用抽濕機令環境乾爽，便可減低對皮膚的刺激。

3. 做好保濕

濕疹皮膚的天然保護屏障多受到破壞，如果感痕癢再抓就易令情況再變壞，如果做好保濕工夫，用無香味及色素的保濕護膚品，除減低痕癢感，也可保護皮膚，阻擋外來刺激。

4. 溫水洗澡

用接近體溫的水洗澡對皮膚會較好，如果水太熱，會破壞皮膚天然屏障，事後更為敏感痕癢。要留意強鹼性的肥皂未必是清潔身體的好選擇，宜用中性潔膚產品。

5. 飲食袪濕

中醫角度，除天氣的「外濕」因素外，「內濕」也是致病重要因素，因此不應喝凍飲為身體增加濕氣外，亦不妨間中吃一些袪濕食物湯水，如薏米健脾袪濕湯、扁豆、綠豆、冬瓜等，排除濕氣。