重擊太陽穴可致命？

早前阿根廷發生了一宗悲劇，情侶吵架女方怒擲手機，不慎擊中男子太陽穴，令腦部受損，最終不治。不少武俠小說視太陽穴為「死穴」之一，重擊可致命，看來是真有其事？

太陽穴｜擊中易失平衡

太陽穴位於顳部，於眉梢與耳朵之間的凹陷處，由於頭部太陽穴位置接近大腦顳葉的聽覺中樞，如果受到撞擊，會造成強烈刺激，令人暫時失去平衡感覺；而皮下的三叉神經和睫狀神經節也會令人出現頭暈眼花的情況。若然撞擊嚴重，亦有可能令腦膜血管破損，形成顱內出血，若沒有及時治理可以致命。不過正常情況下很少會被重擊太陽穴，毋須過分擔心。

太陽穴｜按壓治頭痛

然而，從中醫角度，太陽穴是一個相當「實用」的穴位，能夠紓緩頭痛、急性結膜炎、近視眼、麥粒腫、眼底出血、三叉神經痛、眩暈、感冒、牙痛等不適。太陽穴也是大腦疲勞的訊號燈，當長時間連續用腦之後，太陽穴就會感到重壓、脹痛、青筋浮現，此時按壓太陽穴，就有解除疲勞、振奮精神、止痛醒腦的作用。

按摩太穴，可以用雙手中指的指腹，順時針或逆時針方向按揉，每個方向各按一次，每次一分鐘。每日可做10次，力度可續漸加強。

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