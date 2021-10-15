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失眠｜愈要瞓愈瞓唔著 從睡眠衛生著手
1 小時前
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失眠｜愈要瞓愈瞓唔著 從睡眠衛生著手
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失眠｜愈要瞓愈瞓唔著 從睡眠衛生著手

香港人生活壓力大，容易出現失眠問題。失眠不僅是指難以入睡，即使很快入睡但睡到一半或時間尚早便醒來，而又不能再入眠，也是失眠的一種。在求診之前，亦可先檢視一下自己的睡眠習慣，有沒有可以改善的地方。

 

失眠｜影響日間活動

失眠除了會導致休息不足之外，日間也會感覺疲倦、精神欠佳，甚至影響情緒，容易暴躁、抑鬱等。繼而專注力下降、工作和學習的效率下降，同時也會增加車禍風險，無論作為駕駛者或路人。如果長時間因失眠休息不足，也會增加心血管疾病風險。

 

失眠｜醫學有定義

醫學上失眠的診斷標準，需要符合以下標準：

  • 難以入睡、難以維睡眠狀態，睡眠質素差。
  • 睡眠問題造成明顯困擾，影響到日常生活。
  • 每周有3晚或以上失眠，最少持續一個月。
  • 經常想著睡眠問題帶來的影響。
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睡前玩手機，屏幕的藍光會使人失去睡意，愈玩愈精神。

失眠｜先做好睡眠衛生

解決或減輕眠問題，可先嘗試做好睡眠衛生：

  • 養成規律的睡眠習慣，定時睡覺，定時起床。
  • 減少在日間上床睡覺。
  • 保持睡眠環境光線暗淡、寧靜和室溫適中，合適的寢具也很重要。
  • 適量運動可鬆弛神經，但要避免睡前做劇烈運動。
  • 睡前不宜過飽或太餓。
  • 晚餐後不可喝咖啡、茶或含酒精飲品，睡前勿喝太多水。
  • 睡前不妨做一些放鬆的活動，如閱讀、聽音樂、鬆弛練習等，但不要在床上做，打破床與睡眠的連結。
  • 如躺在床上20分鐘仍未能入睡，就必須起床離開睡房，待有睡意再睡。

 

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運動可讓人鬆弛易入睡，但睡前不宜劇烈運動。
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熱奶類有助入睡。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/失眠｜愈要瞓愈瞓唔著-從睡眠衛生著手-289646
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