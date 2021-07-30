Am730
Am730
Am730
Am730
Health
奧運太刺激 比賽易令人「心碎」心臟病發
1 小時前
#Hashtags
奧運心碎綜合症心臟病發自律神經交感神經副交感神經血管收縮心臟供血不足血栓
奧運太刺激 比賽易令人「心碎」心臟病發
news-images
賽果有時不盡人意，小心太投入會「傷心」致命呢！(互聯網圖片)

連日的奧運賽事，不止選手緊張，坐在電視前的觀眾如你我，心臟也因為賽果難測而狂跳，一旦分數被超越甚至會感覺心口陣陣抽痛。原來觀看運動競賽已被研究證實可能會增加心臟病發的風險，原因是興奮及緊張時交感神經反應強烈，容易令血管收縮，隨時可導致心臟供血不足而出事！

過去的研究已顯示，情緒起伏、外界壓力確實可令心臟病發風險上升兩至三倍，也就是所謂的「心碎綜合症」(broken heart syndrome)，有統計指如世界盃比賽期間，心臟病患者發作的風險便增加了2.66倍，而賽事完結後的兩小時更是「心碎」的高峰期。

專家解釋，血管上有自律神經，自律神經又分為交感神經和副交感神經，交感神經可讓血管收縮，而副交感神經則使血管放鬆。當人興奮及緊張時，交感神經會令血管收縮，如果本身已經有血管硬化或收窄，便可造成血栓及冠心病發作。其實不只是奧運或世界盃，其他如選舉結果、公開試成績公布，以致家庭事件等，都可以帶來類似的效果。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/奧運太刺激-比賽易令人「心碎」心臟病發-279062
#Hashtags
奧運心碎綜合症心臟病發自律神經交感神經副交感神經血管收縮心臟供血不足血栓

蟲咬丨家蟻 黃猄蟻 紅火蟻 仲有紅蝽 咬一下分分鐘無命

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
蟲咬丨家蟻 黃猄蟻 紅火蟻 仲有紅蝽 咬一下分分鐘無命
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多