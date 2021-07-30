奧運太刺激 比賽易令人「心碎」心臟病發

連日的奧運賽事，不止選手緊張，坐在電視前的觀眾如你我，心臟也因為賽果難測而狂跳，一旦分數被超越甚至會感覺心口陣陣抽痛。原來觀看運動競賽已被研究證實可能會增加心臟病發的風險，原因是興奮及緊張時交感神經反應強烈，容易令血管收縮，隨時可導致心臟供血不足而出事！

過去的研究已顯示，情緒起伏、外界壓力確實可令心臟病發風險上升兩至三倍，也就是所謂的「心碎綜合症」(broken heart syndrome)，有統計指如世界盃比賽期間，心臟病患者發作的風險便增加了2.66倍，而賽事完結後的兩小時更是「心碎」的高峰期。

專家解釋，血管上有自律神經，自律神經又分為交感神經和副交感神經，交感神經可讓血管收縮，而副交感神經則使血管放鬆。當人興奮及緊張時，交感神經會令血管收縮，如果本身已經有血管硬化或收窄，便可造成血栓及冠心病發作。其實不只是奧運或世界盃，其他如選舉結果、公開試成績公布，以致家庭事件等，都可以帶來類似的效果。