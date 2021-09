如何擺脫「致病易肥體質」?

腸道好菌多 有益瘦身

你知唔知?腸內的細菌,可以幫你瘦身,還可以有效控制體重。

如果可以讓腸內的好菌發揮作用,還可以進入自動瘦身模式。聽起來是不是很興奮?

有數以億計的菌群(gut flora)棲息在我們體內,種類多達400餘種,單計重量也有兩公斤。絕大多數菌群都與人共生存,形成了一個微小的生態系統,同時對維持人體正常生長,控制體重十分重要。菌群中有些菌會幫助吸收營養,消耗熱量,是為「瘦菌」,而有部分菌會吸取額外脂肪,則是為「胖菌」。

哪些是好菌 哪些是壞菌?

腸道當中佔了百分之九十的大群菌屬分別是有擬桿菌屬(Bacteroides),厚壁菌門(Firmicutes)和雙歧桿菌(Bifidobacterium)三大群菌屬。當中擬桿菌屬類和雙歧桿菌屬於「瘦菌」,而厚壁菌門很愛吃,是出了名的「胖菌」,只要越多厚壁菌門,就越容易吸收脂肪。根據調查,「易瘦體質」的人僅有百分之十的厚壁菌,而「易胖體質」人士則有九成厚壁菌(1)

挪威研究:體重過重 更易患上「腸易激」

「易肥體質」除了令體重超標外,更容易患上一些代謝綜合症和腸胃問題。挪威一項研究發現「腸易激」患者在肥胖患者中比在一般人群中更常見。研究人員在挪威東南部的兩個肥胖中心篩選了減肥手術的患者進行研究。研究結果表明肥胖者患上「腸易激」的機會比一般人群高出三倍(2)。可見腸菌的胖瘦菌群分佈比率不單控制了你的體重,亦間接影響了你患上「腸易激」的機率。古云「病從口入」,隨著學術研究的發展,我們得知「百病」是「從腸而生」。

腸道菌群失衡(壞菌增加 好菌減少)容易誘發「腸易激」

還原基本步 調理腸內好菌

該如何擺肥「易肥體質」?

想改善體質就要從改善腸道健康開始,從平衡腸道菌群,增加好的菌屬(瘦菌),減少壞菌(胖菌)入手。方法五花八門,各有長短。有人會選擇改善飲食,有人會選擇早睡早起,也有人會選擇直接口服益生菌產品。

益生菌這概念來源於希臘語,意指「對生命有益」(for life)。日本更是最早在20世紀60年代便開始使用益生菌,對於益生菌的好處,相信大家都耳熟能詳了。

但,你又曾聽過益生菌素嗎?

最新日本科學研究發現(3)(4),原來益生菌在腸道協助消化吸收過程中,分泌出的功能性代謝物質,才是真正幫助改善腸道健康的關鍵元素。西方科學家們稱這類益生菌代謝產生的物質為post-biotics。日本學界則稱之為「乳酸菌生產物質」。由於是由益生菌分泌而成,亦廣泛稱之為「益生菌精華素(簡稱菌生菌素)」。

益生菌精華素 比益生菌更穩定

有助舒緩腸敏 腸易激

益生菌精華素一般以分子或大分子形式存在,包括短鏈脂肪酸(SCFAs)、功能性蛋白和小分子肽等關鍵營養素(3)(5),這類益生菌代謝產生的物質不怕被胃酸破壞而失去活性功能,可直接被人體吸收;相反益生菌只能選擇抗酸性強的種類,或者需要使用抗胃酸的外膠囊,才能到達腸道,而且不能被人體吸收。

益生菌精華素可以和體內益生菌適應並存,從腸道「內部培育」和增加自身好菌數量,並促進人體內好菌分泌出更多益生菌素。反觀傳統口服益生菌,期望用「外來移民」方式,增加腸道好菌數量來提昇腸道健康的方法,則有機會被人體所排斥,效果或並不明顯。

根據臨床研究,益生菌精華素進入人體後,會與腔腸表面的原生益生菌素和諧共生,是腸道好菌生存繁殖所需的酸性物質,促進腸道自身的「好菌」繁殖生長,並且益生菌精華素同時與壞菌胖菌結合,阻止他們的活性,抑制其增生,從而發揮減少「壞菌」作用(3)(5),從而調和腸道菌群平衡,加強腸道吸收力、排毒力和免疫力,舒緩腸敏、腸易激等功效(3)。

益生菌精華素比起益生菌更為穩定,成為越來越受重視的護腸元素,廣泛採納為舒緩腸敏、腸易激,加強抵抗力的方法之一。

