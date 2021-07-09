妄想症｜平時可以好正常？難以察覺的精神問題

妄想症是思覺失調的一種，有別於一般人印象中會有怪異的行為，患者日常生活可以十分正常，也可有正常的工作和社交生活。不過患者會對某些特定事情的因果關係，只憑其心理狀態作出主觀和非事實的錯誤解釋，而且篤信不疑。故患者會因為這些妄想，影響了自己的健康、人際關係，甚至破壞了自己和別人的生活。

或有頭暈失眠

患者的妄想症經歷未必一樣，可能會以為正背後被人議論、監視；某人要使自己難堪、排擠自己；將會被傷害；正在被控制或被某些組織盯上，會對自己不利等。當堅持某種曲解事實超過一月以上，可被診斷為妄想症，不過由於患者一般認為自己邏輯沒問題，所以不會主動求醫。此外，患者或出現頭暈、心神不寧、失眠、抑鬱的症狀，甚至有惱羞成怒、跟蹤、騷擾、襲擊等行為表現。

七種妄想類型

根據患者妄想的內容，妄想症大約可分為七種類型。

情愛型 ：深信某人正深愛著自己。

：深信某人正深愛著自己。 嫉妒型 ：以為配偶對自己不忠。

：以為配偶對自己不忠。 疑病型 ：堅持自己患病並經常求醫。

：堅持自己患病並經常求醫。 被害型 ：以為自己被迫害、監視、跟蹤、騷擾或陰謀對待等。

：以為自己被迫害、監視、跟蹤、騷擾或陰謀對待等。 自大型 ：妄想自己有至高無上的才能、洞察力、價值、勢力、知識等，或因而變得傲慢、奢侈等。

：妄想自己有至高無上的才能、洞察力、價值、勢力、知識等，或因而變得傲慢、奢侈等。 混合型 ：即混合了兩種或以上的妄想類型。

：即混合了兩種或以上的妄想類型。 未能分類：妄想的內容未能符合以上分類的類型。

神經傳遞物質失衡

妄想症多發於30歲至50歲人士，病因未明，而高危因素可分生理及心理兩方面。前者可能與神經傳遞物質失衡有關，多巴胺、血清素異常或會致病。有家族病史的人也會有較高患病風險。心理方面，較多患者擁有多疑及嫉妒的性格，亦會較敏感，留意別人的一舉一動。社交圈子偏向狹窄、社會地位相對弱勢、生活壓力大、獨身或守寡都屬高危一族。