妥瑞症丨歐美青少年臉不自覺抽搐 疑睇抖音片出事

除了新冠肺炎大流行外，最近歐美多國亦出現了另一種神經疾病流行，那就是愈來愈多青少年(尤其是少女)出現臉部不由自主抽搐的問題，而原因竟然跟《抖音》TikTok有關？

妥瑞症挑戰 有樣學樣終成真

早前刊載於《Movement Disorders》醫學期刊的一篇名為《TikTok Tics: A Pandemic Within a Pandemic》的文章，以美國芝加哥為首的醫學團隊，指出來自抖音患妥瑞症網紅的影片廣泛流傳，是造成愈來愈多少女出現妥瑞症新例的原因。而隨著#tourettes和#tourettesyndrome等標籤挑戰影片的出現，這個趨勢在抖音上的瀏覽量，已達到了驚人的62億次。研究人員認為疫情的限制社交措施，間接鼓勵這些無聊的挑戰影片湧現，來自疫情的壓力和憂慮，令部分精神敏感的人出現身體反應來呈現，「有人看完影片便會受到影響，莫名其妙地抽動。」約翰霍普金斯大學的Joseph McGuire博士認為。

所謂「妥瑞症」(Tourette)，是一種慢性神經疾病，患者會不由自主地反覆抽動(Tics)，不論是身體或聲語上。妥瑞症徵狀簡單如眨眼、噘臉、鼻子顫動，以至複雜的身體動作、手勢，甚至字節等，如每天多次並持續一年或以上，便極可能患上妥瑞症。雖然此症不影響身體器官，大約三至四成病人長大後症狀會消失，但仍有三成病人，其徵狀會持續到成人階段。

醫院統計 年間確診妥瑞症翻了一番

《華爾街日報》早前報道，美國幾家醫院的妥瑞症新症有所增加。如在德州兒童醫院，患者病例數僅為每年一至兩個，但自去年3月以來，比率已增加了幾十倍，共有多達60名患者。同樣，約翰霍普金斯大學妥瑞症中心在過去一年中，看到10到20%的兒科患者出現這些症狀，以前的增長率僅為2至3%；芝加哥拉什大學醫學中心更從一年10人患病，增加到20人。辛辛那提兒童醫院醫學中心的神經病學家Donald Gilbert向《華爾街日報》證實，在過去約18個月裡，每個月都會有大約10宗新症，而在去年3月之前，平均每30天只看到一名這樣的患者。德州兒童醫院Mariam Hull博士補充，「有些孩子拿出手機給我看了他們的TikTok，裡面充滿了妥瑞症網紅烹飪和唸字母表的挑戰。」情況值得憂慮。

為此抖音一位女發言人回覆《華爾街日報》，指用戶的安全是他們的「首要任務」，並且正在與「行業專家」協商，以了解有關該問題的更多信息。