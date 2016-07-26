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妮歌潔曼抵港丨劇組免檢通街走 會否打開防疫缺口？
1 小時前
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妮歌潔曼新冠肺炎社區傳播豁免檢疫邱騰華澳洲疫情無症狀感染前症狀者
妮歌潔曼抵港丨劇組免檢通街走 會否打開防疫缺口？
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妮歌潔曼(Nicole Kidman)連同劇組人員日前抵港拍劇，獲特區特府豁免檢疫。(資料圖片)

全球新冠肺炎疫情持續，而澳洲疫情有惡化趨勢，繼22日暴增914宗確診後，昨日仍有842宗新症，可是現時澳洲全國16歲以上人口中，僅三成接種新冠疫苗，除了輝瑞疫苗供應不足外，當地民眾對阿斯利康疫苗存有戒心，影響接種意欲。然而奧斯卡金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)連同劇組人員日前抵港拍劇，獲特區特府豁免檢疫，卻被傳媒拍攝到疑似中環購物之餘，昨晚又在旺角花園街鬧市拍外景，外界炮轟商務及經濟發展局局長邱騰華，批評政府為保持跟外國關係而「優待」外國人士來港，但又未能掌握他們來港後的活動詳情，擔心他們或會從澳洲引入病毒，為防疫打開缺口。

《自然》期刊研究：每5名感染者就有1位屬無症狀感染 傳播力較低但無法監測
新冠肺炎之所以一直傳入社區，就是因為「無症狀感染」。根據《自然》期刊早前發表文章指，每5位染疫者中，就有1人屬於無症狀感染。所謂「無症狀感染」(Asymptomatic)，就是病毒檢測呈陽性，以及病程中未曾出現任何症狀；而且這些無症狀感染者，體內病毒載量可跟有症狀患者相約，但傳播力會降低42%。

雖然傳播性較弱，但由於無法監測的關係，可令這些人誤以為自己沒事而放心在鬧市活動，大增傳播風險。加上世衛認為大多數所謂「無症狀感染」實為「前症狀者」(Pre-symptomatic)，即當刻沒有症狀，但及後確診才逐漸浮現，令防疫出現漏洞。英國巴斯大學傳染生物學家普雷斯頓博士去年曾表示，感染新冠病毒的風險，取決於感染者呼吸的深度和速度、與他們接觸的距離有多近和時間有多長，以及是否跟感染者處於同一封閉環境中等。而英國雷丁大學細胞生物學家克拉克博士也曾表示，無症感染者呼吸道黏液中的病毒量，跟一般新冠肺炎患者一樣多。

因此豁免外國人檢疫加上無法掌握相關人員動向，確實會為病毒傳入社區，帶來不可預計的風險。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/妮歌潔曼抵港丨劇組免檢通街走-會否打開防疫缺口？-281673
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