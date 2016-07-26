妮歌潔曼抵港丨劇組免檢通街走 會否打開防疫缺口？

全球新冠肺炎疫情持續，而澳洲疫情有惡化趨勢，繼22日暴增914宗確診後，昨日仍有842宗新症，可是現時澳洲全國16歲以上人口中，僅三成接種新冠疫苗，除了輝瑞疫苗供應不足外，當地民眾對阿斯利康疫苗存有戒心，影響接種意欲。然而奧斯卡金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)連同劇組人員日前抵港拍劇，獲特區特府豁免檢疫，卻被傳媒拍攝到疑似中環購物之餘，昨晚又在旺角花園街鬧市拍外景，外界炮轟商務及經濟發展局局長邱騰華，批評政府為保持跟外國關係而「優待」外國人士來港，但又未能掌握他們來港後的活動詳情，擔心他們或會從澳洲引入病毒，為防疫打開缺口。

《自然》期刊研究：每5名感染者就有1位屬無症狀感染 傳播力較低但無法監測

新冠肺炎之所以一直傳入社區，就是因為「無症狀感染」。根據《自然》期刊早前發表文章指，每5位染疫者中，就有1人屬於無症狀感染。所謂「無症狀感染」(Asymptomatic)，就是病毒檢測呈陽性，以及病程中未曾出現任何症狀；而且這些無症狀感染者，體內病毒載量可跟有症狀患者相約，但傳播力會降低42%。

雖然傳播性較弱，但由於無法監測的關係，可令這些人誤以為自己沒事而放心在鬧市活動，大增傳播風險。加上世衛認為大多數所謂「無症狀感染」實為「前症狀者」(Pre-symptomatic)，即當刻沒有症狀，但及後確診才逐漸浮現，令防疫出現漏洞。英國巴斯大學傳染生物學家普雷斯頓博士去年曾表示，感染新冠病毒的風險，取決於感染者呼吸的深度和速度、與他們接觸的距離有多近和時間有多長，以及是否跟感染者處於同一封閉環境中等。而英國雷丁大學細胞生物學家克拉克博士也曾表示，無症感染者呼吸道黏液中的病毒量，跟一般新冠肺炎患者一樣多。

因此豁免外國人檢疫加上無法掌握相關人員動向，確實會為病毒傳入社區，帶來不可預計的風險。