婦科癌症基因檢測 及早制訂預防治療

2018年的癌症新症中，女性佔近半，而與2017年相比，女性個案增加了4.9%，增幅比男性的1%明顯較高，估計數年後女性癌症新症數字將超越男性。乳腺癌及子宮體癌均位列女性常見癌症頭五位之內，高風險女性應作遺傳性癌症基因檢測，及早制訂預防治療及考慮生育計劃。

臨床腫瘤科專科醫生吳雲英指，並非所有癌症都會遺傳，而目前醫學界確認與遺傳有關的癌症分成兩大類，「遺傳性癌症指發生在少數家族，因遺傳了某種特定基因突變而導致高罹癌風險，也可能再遺傳給下一代；另一種是家族性癌症，家族成員中有多人罹患一種或多種癌症，並非由目前已知的單一基因突變引起，可能是由多個基因遺傳與後天環境因素交互作用而成。」

常見多發早發

遺傳風險較高的癌症有乳癌、卵巢癌、子宮體癌、大腸直腸癌、前列腺癌等。若屬遺傳性的癌症，常見以下特徵：

1. 多發腫瘤：在同一器官有多個原發腫瘤，又或同一人患上兩個或以上不同部位的癌症。

2. 早發腫瘤：發病年齡明顯早於該癌症一般發生的年齡。

3. 罕見腫瘤：如罕見的癌症、少見的腫瘤組織形態，又或癌症發生在少見的性別。

4. 患有已知的先天基因疾病。

5. 家族多人患癌：同源血親中，有多人患上相同或相關的癌症。

因此醫學界建議，高風險人士及已知帶有基因變異癌症患者的家庭成員做癌症基因檢測，以評估患癌風險。



及早定期篩查

近年基因檢測技術發展快速，檢測可一次覆蓋多個基因，不過選擇檢測時宜針對性選擇需要的基因，以免過度診斷和額外花費。與遺傳性乳癌、卵巢癌和子宮癌相關的基因一共有20個，包括佔了六成個案的BRCA1/2，以及PALB2、PTEN等。

吳雲英強調，「基因檢測異常不一定會發病，只是得到該病的機率較高。」事實上，患癌亦與後天因素如飲食、環境、生活習慣、壓力等有關。建議帶有遺傳性乳癌基因突變人士，盡早接受較頻繁且深入的檢查，減低晚期癌症的發生和相關的死亡率；另亦可作預防性藥物治療，甚至預防性切除手術，惟術前必須經多次專業諮詢與討論。

資助做檢測

香港醫護聯盟聯同新亞生命科技及Icon癌症中心，為高風險婦科癌患者及已知帶有致癌基因變異患者的家庭成員，推出婦科癌基因檢測資助計劃，只需以坊間約三分一至四分一的費用即可接受檢測，並提供臨床腫瘤科專科醫生或遺傳諮詢顧問解釋報告，名額30個。詳情可致電2114 1666查詢或瀏覽網頁www.healthtalk.hk。



了解遺傳情況

現年53歲的李女士，去年7月確診三陰性乳癌。由於其母親患大腸癌及再上一代都有人患上乳癌，恐怕女兒都會有較高患癌風險，所以決定做基因檢測，了解自己是否帶有相關的遺傳基因變異。幸而檢測結果顯示20個基因變異均為陰性，李女士及女兒都鬆了一口氣。



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