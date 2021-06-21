孩子不愛吃菜？解決方法就是……

蔬菜是均衡飲食不可或缺的部分，但蔬菜獨有的青草味，往往成為小朋友拒絕放入口的原因，如何解決成為父母的難題之一。美國有研究就發現，其實解決方法十分簡單，就是在小朋友用餐的碟或碗放多些蔬菜，便能令他們吃下更多蔬菜。

研究人員只是將小朋友餐碟內的蔬菜量由60克增加到120克，而其他食物的分量則維持正常，結果成功令小朋友多吃近七成、約21克的蔬菜，反而蔬菜是否用牛油和鹽調味對他們的胃口完全無影響。有關研究已刊載在《Appetit》。

負責研究的學者指出，除了增大分量帶來影響外，選配食物的技巧亦十分重要，若主菜是炸雞等孩子貪吃的食物，小朋友肯定把胃納用於吃雞而少吃蔬菜，故配搭蔬菜的食物最好是一些孩子普遍不討厭的食物便好。專家又稱，讓孩子進食更多蔬菜當然重要，但亦要提供他們喜歡的蔬菜，才能吸引他們吃得更多。若小朋友不愛吃菜，父母可以讓他們逐步接觸新蔬菜，並以孩子喜歡及熟悉的方式烹調，有助孩子接受蔬菜成為飲食的一部分。