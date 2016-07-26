學生打針丨爭取面授上課 趕「即日籌」接種復必泰 美FDA提你打針5件事

新學年開學在即，不少學生都希望面授上課，尤其是高中生與大專生，有報道就引述應屆DSE考生與大學生，指希望能上實體課，較網上學習更能追上學習進度。上周五起政府將新冠疫苗「即日籌」拓展至滿12歲或以上學生，獲領取「即日籌」的學生可由最多兩人陪同，到接種中心打針，而陪同人士亦可一同接種疫苗。

美國FDA列舉復必泰疫苗的打針5項須知

有關12至17歲學童接種新冠疫苗，家長多會選擇Pizfer-BionTech復必泰疫苗，也會對疫苗的療效和安全性有所擔憂。早前美國食品和藥物管理局(FDA)整合了5個關於復必泰疫苗的打針5件事，列下擷取部分內容，方便家長參考：