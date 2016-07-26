學生打針丨爭取面授上課 趕「即日籌」接種復必泰 美FDA提你打針5件事

新學年開學在即，不少學生都希望面授上課，尤其是高中生與大專生，有報道就引述應屆DSE考生與大學生，指希望能上實體課，較網上學習更能追上學習進度。上周五起政府將新冠疫苗「即日籌」拓展至滿12歲或以上學生，獲領取「即日籌」的學生可由最多兩人陪同，到接種中心打針，而陪同人士亦可一同接種疫苗。
美國FDA列舉復必泰疫苗的打針5項須知
有關12至17歲學童接種新冠疫苗，家長多會選擇Pizfer-BionTech復必泰疫苗，也會對疫苗的療效和安全性有所擔憂。早前美國食品和藥物管理局(FDA)整合了5個關於復必泰疫苗的打針5件事，列下擷取部分內容，方便家長參考：
- 復必泰疫苗針對12至15歲青少年的2019新冠肺炎疫苗，是否跟授權用於16歲或以上人士緊急使用的疫苗相同？
答：是一樣的，而且劑量也跟成人接種的相同。FDA代理專員Janet Woodcock博士指家長和監護人可以放心，疫苗已通過臨床試驗，其已知和潛在的好處超過了已知和潛在的風險。
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學童接種疫苗後的副作用，跟16歲以上的人報告的副作用是否一致？
答：是的。最常報告的副作用包括：注射部位疼痛、疲勞、頭痛、發冷、肌肉疼痛、發燒及關節疼痛。另外跟16歲或以上的人士一樣，學童在注射第二劑疫苗後更有可能出現副作用，但並非每個人的副作用都是一樣的，有些人甚至不會出現副作用。
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關於有指接種復必泰疫苗後，青少年出現心臟炎症的報告？
答：接種復必泰疫苗後，心肌炎和心包炎的風險增加，特别是在第二劑後。在通常情況下，症狀的出現在接種疫苗後的幾天到一周内，而且病情一般輕微且數天可康復。基於美國「疫苗不良事件報告系统」(VAERS)的數據顯示，接種疫苗的已知和潛在的好處，超過了已知和潛在的風險。(編按：孔繁毅教授團隊提及，青少年接種疫苗後患心肌炎屬預期，機率約為每10萬人中有10人，且男性為主；衛生署也建議接種復必泰後的一周內，應避免進行劇烈運動，如發現有急性及持續的胸痛、呼吸困難或心悸，應盡快求醫。)
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學童接種新冠疫苗後能否同時接種其他(非新冠肺炎相關)的疫苗？
答：根據FDA的說法，如果12至17歲人士正在接種復必泰疫苗，他們可以在接接此疫苗的同時，接種其他常規推薦的疫苗。
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為何要讓青少年接接疫苗以預防新冠肺炎？
答：研究表明接種疫苗是對12歲或以上預防感染新冠肺炎的最佳方式之一，也能減低因染疫重症住院或死亡的風險。而且最近全球新一波疫情當中，如美國就有不少青少年因感染而住院接受治療的個案通報。