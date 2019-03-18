守護頭髮 日本權威醫生教你五大生髮要點

頭髮是凍齡的最佳「化妝品」，守住頭髮，等於守住年齡，分分鐘看似young十年！近年無論男或女、青年或中年人都可能受到脫髮、頭髮稀疏問題困擾，情況有增無減！其實都市人日常生活習慣對頭髮健康的影響很大，例如工作壓力大、經常染、熨、漂頭髮、飲食營養不均等等。為了大家頭髮的福祉，日本美容皮膚科醫師兼再生醫療權威- DR.沼本秀樹特意分享他專業的生髮心得！

DR.沼本秀樹認為，頭皮對生髮而言，是不可或缺的重要皮膚部位。他身為皮膚科醫師及再生醫療研究的一員，他對生髮十分感興趣，亦對市場上各種頭髮養護產品極有研究！

5點教你點揀生髮產品！

1. 含認可有效成分

DR.沼本秀樹指出，生髮產品含生髮有效成分是最重要的！被日本厚生省標註為醫藥部外品既養髮液，其生髮、防脫髮功效得到日本國家級認可。根據日本《藥事法》（有關醫藥的法律）規定，產品含有有效成分，及其功效需得到國家批准及認可，才可標註為醫藥部外品。醫藥部外品並不屬於醫藥品，但是具有接近醫藥品功效的產品。市面上被標註為醫藥部外品的養髮液其實不多，所以在挑選生髮產品時，建議選取有此標註既養髮液，比一般養髮液更有效地生髮及防止脫髪。

2. 生髮成分科研結果

生髮成分科研結果亦是一個很值得參考的指標，例如被譽為神級生髮成分: Swertianin Extract，在功效測試實驗中，它在毛髮生長、防脫髪、抗炎等各方面都有良好表現。科研證實，使用後19天毛髮生長150%#；有效抑制掉髮因子運作達64%**；更有效減少頭皮炎症發生。

3. 養髮液的質地 VS 功效

DR.沼本秀樹認為，選擇養髮液時亦要留意養髮液質地。質地過於流質，產品會容易滴落，最終能沾在頭皮或毛囊上的養髮液份量則很少。選擇凝露狀質地更為理想，產品不易滴落，有利養髮液停留於頭皮上，確保生髮成分能滲透毛囊，激活細胞再生，充分發揮其生髮、防脫髮功效。

4. 不可忽略產品安全性

DR.沼本秀樹又指毛髮、頭皮的養護產品接觸頭皮時間較長，建議選擇天然且安全的養髮液，防止出現過敏等問題。配方天然既育髮液一般亦沒有難聞化學品氣味。

5. 用家效果見證

DR.沼本秀樹經多年經驗，使用不同產品的用家生髮效果各異，但他大讚近年興起的KAMINOWA法之羽養髮液，用家持續使用3至6個月後，生髮效果令人鼓舞，包括地中海/頭頂新髮大幅增加、分界線髮量倍增、整體髮量增加豐盈、M字額髮線移前、改善女士脫髮濃密再生等。在日本、台灣、香港已深受用家追捧，更被視為新一代的脫髮、頭髮稀疏救星！

DR.沼本秀樹大力推薦KAMINOWA法之羽養髮液，其生髮功效得到日本厚生省認可，被標註為醫藥部外品；含神級生髮成分Swertianin Extract，快速生髮、針對脫髮根源防止脫髮皆得到科學驗證；而且配方天然，並無一般育髮產品既難聞氣味；凝露質地，不易滴落，生髮成分容易滲透毛囊，可充分發揮生髮、防脫髮功效。

DR.沼本秀樹強調，孕養新髮並不是只講究養髮液，洗髮露及護髮素亦同樣重要，因為劣質的洗髮露及護髮素會大大影響養髮液生髮效果。優質洗髮露及護髮素有助打造良好頭皮環境，及改善頭皮微循環，讓頭皮進入最佳狀態，有利吸收後續養髮液中生髮成分。KAMINOWA法之羽有機防脫髮洗髮露及KAMINOWA法之羽有機防脫髮護髮素便是理想選擇，含有機迷迭香萃取、低刺激性天然植物洗淨劑成分，以免過多化學物質刺激頭皮，阻塞毛囊，令更多頭髮脫落。建議3件KAMINOWA養髮、洗髮、護髮產品一起使用，令生髪、濃髮效果更理想！

銷售點:

各大萬寧

網店: www.jengmart.com

#使用Swertianin Extract 3星期毛髮再生、生長150%，使用Swertianin Extract 29天的測試結果

**抑制5αReductase 活動的測試結果

*連續早、晚使用法之羽養髮液，產品效果因人而異