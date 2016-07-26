安老丨臨老擔心經濟問題 唔夠錢使 勢增老人抑鬱與焦慮

「打工仔」要到65歲才能提取強積金，但日前勞工及福利局長羅致光卻倡議將強積金變成年金，指退休人士趨增，若不把財產演變成穩定收入，將客觀造成多人不願消費的現象，經濟就會收縮。若果落實措施，大家退休後便不能一筆過全數取回，變成像生果金般逐月發還，對於「臨老靠強積金養老」想法的長者，勢會因擔憂經濟問題而引發不同程度的老人情緒問題。

老化過程複雜 不能忽略心理因素

年齡漸長，除了身體機能出現下降甚至退化、基礎代謝率減慢，而且器官功能、四肢肌力和神經系統也會衰退外，心理上的變化如面對至親離世、退休後缺乏目標、因身體退化致失去自主性和自尊；加上有研究指約四成長者有至少一種慢性疾病纏身，如三高、糖尿病、心血管病等，多重因素影響下，容易令長者出現情緒問題。例如上述情況，一心打算全數取回強積金作養老預算和應付醫療，如果改變政策將令一眾六旬老友記，擔心甚至恐懼因醫藥費等經濟壓力，從而谷到有情緒病。

老人抑鬱症、焦慮症和藥物濫用

在美國，每100位65歲以上長者，就有15人患有老人抑鬱症。有研究指老人抑鬱症每年在美影響600萬位65歲以上長者，當中僅10%會接受治療；而杜克大學曾做過統計，指入院老人院的長者中，21%有老人抑鬱症、25%也出現輕度抑鬱症狀。在香港，長者自殺率較歐美國家高，有統計指60歲以上自殺的個案中，高達56.5%人患上抑鬱症。

老人抑鬱症的表現往往是易怒、抱怨記憶力變差、身體不適、慢性疼痛、慮病的現象等，也可能呈現對家人冷漠呆滯、失去活力和目標、認知功能退化等。至於老人焦慮症的症狀是除了廣泛性焦慮外，也會害怕、擔心、易怒、注意力無法集中等。長者大多會坐立不安、肌肉緊繃、心悸、胸悶、頭暈、 盜汗、 頻尿等，也會有重複性動作。兩種老人情緒病會伴隨慢性疾病出現，且令精神病情趨向慢性化，病情也易復發。

有一點比較容易忽略的是，長者長時間受情緒困擾，會借助鎮靜劑、安眠藥、止痛藥甚至酗酒來紓緩問題，最終導致藥物濫用，可對身體造成永久後遺症。

老人面對身心、社會和經濟轉變，適應過程中難免需要親友陪同面對。當然，面對香港人口老化問題，社會亦要正視安老保障制度，讓老友記活得精彩有尊嚴。