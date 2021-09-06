安靜！聲音污染加速腦退化？

全球有逾5,000萬人患有腦退化，到2050年患病人數更會超越1.5億。丹麥一項最新研究發現，噪音可能是加速腦部退化的因素之一，因為分析顯示經常受汽車及鐵路等交通工具產生的嘈雜聲音影響的人，較高風險患上腦退化，尤其是阿茲海默症。

過去的研究指肥胖、糖尿病及心血管疾病等病患與腦退化有一定關連。而今次在BMJ公布的研究，涵蓋近200萬名年過60歲的人士，在追蹤調查的8.5年期間，共有逾10萬人患腦退化，包括阿茲海默症、血管性腦退化及柏金遜症等。

研究人員分析他們居所受交通噪音影響的情況與腦退化的情況，結果顯示，受噪音影響的人較大機率患病。其中一個原因可能是噪音可影響睡眠質素，導致腦部提早退化。

研究人員指出，今次研究只找到噪音與腦退化有關連，但未能證實兩者的因果關係，未來需要更多研究以了解噪音污染對健康和醫療體系造成的影響。亦有專家指出，環境因素當然會人的退化，從研究可看到噪音污染不僅是一種環境滋擾，更可構成公共健康威脅，亦反央有需要推行措施減少環境噪音。