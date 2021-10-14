蔬菜｜一文睇清洋葱功效及最佳保存方法

洋蔥是很多料理也會用到的根莖類蔬菜，例如炒肉加入洋葱可以增添香氣；用來煮湯則帶來甜味，而且這種蔬菜的營養價值相當高，含有超過25種黃酮類抗氧化物及含硫化合物，可以抗發炎及降低三酸甘油酯與膽固醇，有助於降低心臟病、糖尿病和多種癌症風險，故被歐美冠以「蔬菜皇后」的美喻。

由於洋蔥屬於根莖類蔬菜，故熱量比一般葉菜為高，每100百克洋蔥的熱量為41千卡。近年有小型研究指洋葱有助減少骨質流失，但相關研究涵蓋的人數較少，暫時仍無法確定洋蔥對減少骨質流失的作用。

除了營養豐富，可以久放的洋葱絕對是最佳常備蔬菜之一，只要常備家中，即使打風落雨也不怕無菜食。根據美國農業部提供的食材保存資訊，乾燥的生洋蔥應從膠袋移出，放在網袋、有孔的紙袋或竹籃，然後存放於陰涼、通風良好的環境中，避免陽光直曬，適當保存可令洋葱擺放近月也不變質或腐爛。

放入雪櫃可否延長洋葱的食用期？若將整顆洋葱放入雪櫃，會令它變濕及發霉。但切開未食用的洋葱可以廚房紙包好，或切碎後放入密封保鮮盒，再放入雪櫃可保鮮約兩星期。若把切碎的洋葱放進密實袋，存放在冰格則可放長達3個月。