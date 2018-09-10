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家中練核心 強化腰腹
1 小時前
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Arm and leg raise plankSide plank with hip raise核心肌肉
家中練核心 強化腰腹

很多核心肌肉的運動都毋須特別器材，只要一張瑜伽墊就足夠，如果家中地板夠乾淨，就連墊都不用，直接躺下便可開始，最適合最近天氣差、不想出街的日子進行，保持對運動的熱情。

核心訓練很多人都會想到平板支撐，可以訓練最底層的腹橫肌，但我們可以加一點動作，讓它變得有趣。另外，腹內外斜肌也是不可忽略的肌肉，多鍛煉可以讓你身體擺動、施轉等動作更敏捷。

Arm and leg raise plank

  1. 先如一般平板支撐般，以手肘及腳尖支援身體，保持挺胸收腹，臀部勿抬高或下墜。
  2. 保持腹部肌肉收緊，將右手和左腳抬起，保持身體平衡。
  3. 然後右手和左腳返回原位，再到左手右腳抬起，再返回原位。
  4. 循環動作，做1分鐘。做3組。

Side plank with hip raise

  1. 先側躺，然後以前臂及下方向的腳掌支撐整個身體，身體保持一直線。
  2. 將臀部垂低至接近瑜伽墊，然後往上提起至最高，再返回原位。
  3. 重複動作1分鐘，臀部垂下時吸氣，向上提起時呼氣。換邊再做，做3組。
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Arm and leg raise plank。
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Side plank with hip raise。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/家中練核心-強化腰腹-271942
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