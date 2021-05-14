家中練胸 不止掌上壓

想在家練胸肌，第一時間就會想起掌上壓，既方便又有效，而且有多種變化可以讓新手老手都達到訓練效果。不過可做的又何止掌上壓？只要利用兩張有背靠的椅子，以及兩塊布，就可以多做兩組動作，讓你的胸肌訓練更完滿。用椅子可以做Chest Dip，可訓練到胸肌較底部及邊緣的位置，能更凸顯胸肌線條；兩塊布則可以讓你在地板上做Chest Fly，使兩塊胸肌靠近中央的位置也得到足夠的刺激。

椅子Chest Dip

將椅子背對背放置，中間距離約略闊於肩。如想安全一點，可於椅子上放置重物。 雙手捉住椅背頂撐起身體，腳離地，保持挺胸和沉肩，身體往前傾以加強針對胸肌。 曲手讓身體下沉，至手肘呈90度，然後胸肌、三頭肌發力撐起至原來位置。 身體下沉時吸氣，撐起時呼氣。每組做6至10次，做3組。

地板Chest Fly