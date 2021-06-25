家中練膊 米包取代啞鈴

想成為一個有「承擔」的人，肩膊一定要強壯。在家中做運動，最重要是「執生」。有人因為沒有器材放棄運動，其實除了做自身體重訓練之外，亦可利用家中其他物品去取代一些器材，就可以對肌肉有足夠的刺激。訓練肩膊最簡單是利用啞鈴，不過我們可以用米包來取代，一來練膊毋須太大重量，二來一包米有2kg、5kg或8kg，能夠迎合不同程度朋友的需要！

三角肌前束訓練

採站姿，選擇並手持合適重量的米包，垂於大腿前。保持挺胸收腹沉肩的姿勢。 持米包的手向前向上提，手肘保持接近伸直的狀態，舉至手掌與肩同高。然後慢慢下至原來位置。 手提起時呼氣，放下時吸氣。換手再做。兩手各做8至12次為一組，做3組。

三角肌中束訓練