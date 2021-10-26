對抗腦退化 研究指阻截Tau蛋白複製或可控病

人的壽命愈來愈長，由老化引起的疾病也愈來愈多，例如由腦退化所致的阿茲海默症，對患者及照顧者都造成很大的壓力。過去研究已表明大腦內的tau蛋白和beta澱粉樣蛋白積聚，與此病有莫大關係，而最新研究更顯示tau蛋白在大腦局部位置大量積聚時，病情就會急速惡化，若能研發出減緩或阻截tau蛋白複雜的方法，便可能成為戰勝阿茲海默症的關鍵。

雖然tau蛋白不是導致腦退化的主因，但就被認為與病情惡化有密切關係的物質，而tau蛋白就像癌細胞一樣，可以自我複製和擴散。以往科學家以為它擴散影響的範圍愈大，病情就會愈差，但由英國劍橋大學領導的研究就發現，與傳播到新的區域相比，tau蛋白在原來位置的複製速度反而才是衡量疾病惡化的重要指標。

有關研究首次使用PET掃描患有不同程度認知障礙的活人大腦，然後利用模型模擬疾病的進展。結果發現，tau蛋白擴散位置的總數每5年左右會增加一倍，速度比早期小鼠研究預測為慢。

研究人員認為，結果反映減緩疾病惡化的策略應該是針對tau蛋白複製，而不是在大腦內的擴散傳播，或成為未來開發相關藥物的新方向。