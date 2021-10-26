Am730
Am730
Am730
Am730
Health
對抗腦退化 研究指阻截Tau蛋白複製或可控病
2 小時前
#Hashtags
腦退化阿茲海默症劍橋大學tau蛋白
對抗腦退化 研究指阻截Tau蛋白複製或可控病
news-images
對抗腦退化 研究指阻截Tau蛋白複製或可控病(互聯網圖片)

人的壽命愈來愈長，由老化引起的疾病也愈來愈多，例如由腦退化所致的阿茲海默症，對患者及照顧者都造成很大的壓力。過去研究已表明大腦內的tau蛋白和beta澱粉樣蛋白積聚，與此病有莫大關係，而最新研究更顯示tau蛋白在大腦局部位置大量積聚時，病情就會急速惡化，若能研發出減緩或阻截tau蛋白複雜的方法，便可能成為戰勝阿茲海默症的關鍵。

雖然tau蛋白不是導致腦退化的主因，但就被認為與病情惡化有密切關係的物質，而tau蛋白就像癌細胞一樣，可以自我複製和擴散。以往科學家以為它擴散影響的範圍愈大，病情就會愈差，但由英國劍橋大學領導的研究就發現，與傳播到新的區域相比，tau蛋白在原來位置的複製速度反而才是衡量疾病惡化的重要指標。

有關研究首次使用PET掃描患有不同程度認知障礙的活人大腦，然後利用模型模擬疾病的進展。結果發現，tau蛋白擴散位置的總數每5年左右會增加一倍，速度比早期小鼠研究預測為慢。

研究人員認為，結果反映減緩疾病惡化的策略應該是針對tau蛋白複製，而不是在大腦內的擴散傳播，或成為未來開發相關藥物的新方向。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/對抗腦退化-研究指阻截tau蛋白複製或可控病-291248
#Hashtags
腦退化阿茲海默症劍橋大學tau蛋白
Am730

【炎陣以待】炎症性腸病（IBD）病徵廣闊 精準診斷與治療 減患者憂慮

氣候暖化 令巴西15年間增20萬宗腎病

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【炎陣以待】炎症性腸病（IBD）病徵廣闊 精準診斷與治療 減患者憂慮
Am730
Am730
氣候暖化 令巴西15年間增20萬宗腎病
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多