小心食杮 食出胃結石

腎會有結石，膽亦常見，原來胃都可以發生結石，尤其容易出現在胃酸減少、胃腸道蠕動異常的人士身上，而吃進肚子的東西也可引致腸胃結石，例如秋天當造的杮子，含有大量單寧酸，一旦與蛋白質相遇便可形成黏稠物質，進而在胃或腸道形成結石。

其實任何難以消化的東西在胃部逗留久了便會成為結石，並可產生一些不適症狀，如噁心、嘔吐、上腹不適，有時較嚴重的更可導致消化性潰瘍、胃發炎、胃潰瘍，引起胃痛和胃脹。有些病人因為胃痛而求醫，做胃鏡檢查後才發現是胃內有顆石球。

在胃部變成結石的，可能是吞吃了毛髮，而杮也是常見原因。因為當杮遇上蛋白質後，形成的黏稠物質令其纖維不容易分離，於是便容易變成結石。不想吃杮吃出結石，進食時就要仔細咀嚼，或將杮子切成細塊後進食，有助消化，特別是腸胃功能較弱的人，最好應少吃柿子、筍乾等高纖而又不易消化的食物，食用時更一定要細嚼慢嚥，以保持腸胃道的健康。

假如診斷出患有胃結石，其實也毋須過分緊張，細小的胃結石可通過胃鏡取出，亦可食用消化酵素將結石軟化分解，例如飲一些碳酸飲料也有助溶解胃結石。假若結石太大則可要做手術取出。